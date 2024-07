Hamas: Izraelský premiér odďaľuje prijatie dohody o prímerí v Gaze

Gaza 29. júla (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok obvinilo izraelského premiéra Benjamina Netanjahua zo snahy zabrániť prímeriu v Pásme Gaze tým, že do návrhu dohody požaduje zahrnúť nové podmienky. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.



Hamas údajne dostal najnovšie požiadavky Izraela po rokovaniach v Ríme, na ktorých sa zúčastnili predstaviteľa Izraela, USA, Egypta a Kataru. Izraelské úrady obvinenie Hamasu odmietli komentovať.



"Z toho, čo sprostredkovatelia povedali, je jasné, že Netanjahu sa vrátil k svojej stratégii otáľania, prokrastinácie a vyhýbania sa dosiahnutiu dohody, a to kladením nových podmienok a požiadaviek," uviedol Hamas v pondelkovom vyhlásení. Lídra Izraela obvinilo, že odstúpil od predchádzajúceho návrhu sprostredkovateľov, ktorý bol podľa nich založený na "izraelskom dokumente".



Hamas sa usiluje o dohodu o prímerí, ktorá by ukončila boje v Pásme Gazy. Netanjahu však tvrdí, že konflikt sa zastaví až po úplnej porážke Hamasu. Rozpory panujú aj v otázke plnenia dohodnutých podmienok.



Washington, ktorý rozhovory zastrešuje, opakovane vyhlásil, že dohoda o prímerí je na dosah. Izrael tvrdí, že prijatie dohody odďaľuje hnutie Hamas.