Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 4. november 2025Meniny má Karol
< sekcia Zahraničie

Hamas Izraelu prostredníctvom Červeného kríža odovzdal ďalšie telo

.
Na snímke telá neidentifikovaných Palestínčanov, ktoré vrátil Izrael do Pásma Gazy, prinášajú do Násirovej nemocnice v meste Chán Júnis v Pásme Gazy v pondelok 3. novembra 2025. Izrael v rámci dohody o prímerí s palestínskym militantným hnutím Hamas v pondelok vrátil do Pásma Gazy 45 tiel Palestínčanov, potvrdili zdravotnícki predstavitelia na tomto palestínskom území. K vráteniu tak došlo deň po tom, čo Hamas v nedeľu odovzdal ostatky ďalších troch rukojemníkov. Izraelské úrady v pondelok potvrdili, že ostatky patrili izraelským vojakom zabitým 7. októbra 2023 počas vpádu palestínskych kománd na juh Izraela. Foto: TASR/AP

Hamas pozostatky zosnulých vracia postupne.

Autor TASR
Gaza 4. novembra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v utorok večer prostredníctvom Červeného kríža Izraelu odovzdalo telo ďalšieho zosnulého izraelského rukojemníka. Hamas popoludní oznámil, že telo našli v štvrti Šudžajja východne od mesta Gaza a jeho identitu nezverejnil. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a portálu Times of Israel.

Rakvu s pozostatkami zosnulého od pracovníkov Červeného kríža prevzali v Pásme Gazy príslušníci izraelskej armády. Pozostatky teraz odvezú do forenzného inštitútu v Tel Avive na identifikáciu.

Z 28 tiel zosnulých rukojemníkov, ktoré sa Hamas v rámci dohody o prímerí zaviazal odovzdať Izraelu, doteraz vrátil 20. Z nich 18 bolo Izraelčanov, jeden Thajčan a jeden Nepálčan. Hamas pozostatky zosnulých vracia postupne. Tvrdí, že v zničenom Pásme Gazy má problém nájsť miesta, kde boli pochované.

Podľa zdrojov izraelskej televízie Kešet 12 izraelská vláda verí, že v spolupráci s Hamasom a ostatnými stranami sa jej podarí do Izraela vrátiť pozostatky všetkých zosnulých rukojemníkov. Izrael podľa zdrojov vie, kde sa nachádzajú telá najmenej štyroch ďalších zosnulých rukojemníkov. Ich presun do Izraela však pravdepodobne istý čas potrvá.
.

Neprehliadnite

Žilinka:Rezort postupoval pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry