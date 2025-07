Hamas je ochotný prepustiť desať izraelských rukojemníkov

Dauha 9. júla (TASR) - Palestínske radikálne hnutie Hamas v stredu oznámilo, že v rámci rokovaní o dosiahnutí prímeria v Pásme Gazy dalo súhlas s prepustením desiatich izraelských rukojemníkov. V stredu o tom informovala agentúra Reuters.



Ako uviedol spravodajský web The Times of Israel (TOI), rokovania o prímerí v Pásme Gazy pokračujú v Katare už štvrtý deň. Hamas konštatoval, že na nich preukázal istú flexibilitu, ktorej prejavom je aj ochota prepustiť desiatich izraelských rukojemníkov.



Palestínske hnutie okrem toho podľa Reuters uviedlo, že prebiehajúce rokovania o prímerí vo vojne s Izraelom majú niekoľko sporných bodov vrátane toku humanitárnej pomoci, stiahnutia sa izraelských síl z Pásma Gazy a „skutočných záruk“ trvalého prímeria. Rokovania sú však podľa Hamasu zložité pre neústupnosť Izraela.



TOI označil toto vyhlásenie Hamasu za nezvyčajné v čase, keď rokovania s Izraelom stále prebiehajú. Spravodajský web dodal, že toto vyhlásenie „neznamená pokrok v rozhovoroch“.



Vojna v Pásme Gazy vypukla v reakcii na vpád palestínskych militantov na juh Izraela, ku ktorému došlo 7. októbra 2023. Palestínske komandá vtedy v Izraeli zabili asi 1200 ľudí a ďalších 251 ľudí zajali a odvliekli do Pásma Gazy ako rukojemníkov. Podľa odhadov Izraela ich v enkláve zostáva približne 50, pričom sa predpokladá, že nažive sú 20.