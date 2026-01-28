Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hamas je pripravený odovzdať správu Pásma Gazy technokratickému výboru

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Na čele 15-členného orgánu založeného 16. januára stojí bývalý námestník ministra dopravy Palestínskej samosprávy Alí Šaas.

Autor TASR
Gaza 28. januára (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas je pripravené odovzdať vládu nad Pásmom Gazy Národnému výboru pre správu Gazy. Trvá však na tom, aby bol hraničný priechod Rafah s Egyptom otvorený do niekoľkých dní. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

„Protokol je pripravený, dokumenty sú hotové a výbory sú pripravené dohliadať na odovzdanie moci, čím sa zabezpečí úplný prevod správy v Pásme Gazy vo všetkých sektoroch na technokratický výbor,“ povedal pre AFP hovorca Hamasu Házim Kásim.

Hraničný priechod Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom podľa hovorcu „musí byť otvorený v oboch smeroch, s úplnou slobodou výstupu a vstupu do Pásma Gazy, bez akýchkoľvek prekážok zo strany Izraela“.

Na základe 20-bodového mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy bude toto palestínske územie po vojne spravovať dočasný technokratický palestínsky výbor pod dohľadom a kontrolou Rady mieru. Na čele 15-členného orgánu založeného 16. januára stojí bývalý námestník ministra dopravy Palestínskej samosprávy Alí Šaas.
