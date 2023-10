Hamas je pripravený prepustiť zajatcov, ak Izrael zastaví nálety

Teherán/Tel Aviv 16. októbra (TASR) – Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok vyhlásilo, že hnutie Hamas je pripravené prepustiť takmer 200 zadržiavaných zajatcov, ak Izrael zastaví nálety na pásmo Gazy. Vyhlásil to počas tlačovej konferencie hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Násir Kanání. Hnutie Hamas to však popiera, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Irán patrí k hlavným sponzorom palestínskeho militantného hnutia Hamas.



"(Predstavitelia Hamasu) vyhlásili, že sú pripravení podniknúť kroky potrebné na prepustenie zajatcov a civilistov zadržiavaných ich jednotkami. Podľa nich si to však vyžaduje prípravu, ktorú nemožno vykonať počas každodenného bombardovania rôznych častí pásma Gazy zo strany sionistov," povedal Kanání.



Hamas vyhlásil, že zajatcov vymení za tisíce Palestínčanov, ktorých zadržiava Izrael. Podobné výmeny už prebehli aj v minulosti.



Irán varoval Izrael, že ak v pásme Gazy spustí očakávanú pozemnú operáciu, mohol by sa tiež zapojiť do vojny. Libanonské šiitské militantné hnutie Hizballáh, ktorého sponzorom je tiež Irán, už na Izrael vystrelilo niekoľko rakiet, tvrdí však, že z jeho strany išlo len o varovanie, nie o plnohodnotný vstup do vojny.



"Od povstaleckých skupín máme informácie, že môžu bez problémov naďalej klásť odpor," uviedol Kanání a dodal, že povstalci majú podľa Hamasu vojenské prostriedky na dlhodobý odpor.