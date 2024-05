Hamas je pripravený uzavrieť dohodu, ak Izrael zastaví vojnu v Gaze

Gaza 31. mája (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas vo štvrtok oznámilo svoju neúčasť na ďalších rokovaniach počas prebiehajúcej vojny v Pásme Gazy, je však pripravené uzavrieť úplnú dohodu vrátane výmeny unesených rukojemníkov a väznených zajatcov, ak Izrael svoje ťaženie v pobrežnej enkláve zastaví. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Rozhovory sprostredkované Egyptom a Katarom s cieľom dosiahnuť prímerie medzi Izraelom a Hamasom vo vojne v Gaze sa opakovane dostávajú do mŕtveho bodu, pričom obe strany sa vzájomne obviňujú z ich sabotovania a nedostatočného pokroku.



Hamas sa k najnovšiemu vyhláseniu uchýlil v čase, keď Izrael pokračuje v ofenzíve na mesto Rafah na juhu Pásma Gazy, a to aj napriek rozhodnutiu najvyššieho súdu OSN - Medzinárodného súdneho dvora -, ktorý mu nariadil útoky zastaviť.



"Hamas a palestínske skupiny nebudú súhlasiť s tým, aby boli súčasťou tejto politiky a pokračovali v rokovaniach o prímerí vzhľadom na agresiu, obliehanie, hladomor a genocídu Palestínčanov," uviedlo militantné hnutie.



Dodalo, že sprostredkovateľov informovalo o svojom jasnom postoji - ak Izrael ukončí svoju vojnu a agresiu v Pásme Gazy, Hamas je "pripravené dosiahnuť úplnú dohodu, ktorá bude zahŕňať komplexnú výmenu".



Izrael už v minulosti odmietol ponuky Hamasu a označil ich za nedostatočné, pričom tvrdil, že je naďalej odhodlaný zlikvidovať hnutie, ktoré sa usiluje o zničenie židovského štátu. Izrael považuje Rafah za poslednú baštu Hamasu a tvrdí, že operácia, ktorú tam vedie, má za cieľ oslobodiť rukojemníkov a vypátrať zvyšných bojovníkov.



Vojna v Pásme Gazy vypukla po 7. októbri 2023, keď palestínske komandá bezprecedetným spôsobom zaútočili na juh Izraela, kde zabili približne 1200 ľudí a ďalších vyše 250 odvliekli do pobrežnej enklávy.



Izraelská armáda v odvete spustila rozsiahlu ofenzívu, ktorá si dosiaľ podľa gazských úradov vyžiadala už vyše 36.000 obetí, väčšinou žien a detí.