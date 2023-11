Hamas je údajne ochotný predĺžiť prímerie o 2-4 dni

Gaza 26. novembra (TASR) - Militantné hnutie Hamas je ochotné predĺžiť súčasné štvordňové prímerie s Izraelom o dva až štyri dni. Pre agentúru AFP to uviedol zdroj blízky Hamasu.



Pokoj zbraní sa začal v piatok a mal by potrvať do pondelka, ak nedôjde k jeho predĺženiu. V rámci prímeria prebehla v nedeľu už tretia výmena rukojemníkov a väzňov medzi Izraelom a Hamasom.



"Hamas informoval mediátorov, že odbojové hnutia sú ochotné predĺžiť súčasné prímerie o dva až štyri dni," uviedol citovaný zdroj pre AFP.



Podľa neho by takéto predĺženie umožnilo prepustiť ďalších 20-40 z približne 240 rukojemníkov, ktorých odvliekli do Pásma Gazy palestínski militanti pri bezprecedentnom útoku na Izrael zo 7. októbra.



Izrael pred niekoľkými dňami vyjadril ochotu predĺžiť prímerie o jeden deň za každých ďalších desať rukojemníkov, ktorých by Hamas prepustil nad rámec počtov dohodnutých v dohode o prímerí.



Militantné hnutie Hamas odovzdalo v nedeľu Červenému krížu ďalšiu skupinu rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy: 13 Izraelčanov, jedného muža s rusko-izraelským občianstvom a troch Thajčanov.



Podľa izraelskej armády sa už 13 rukojemníci - ženy a deti - vrátili do Izraela, zatiaľ čo zvyšní štyria v nedeľu večer smerovali k hraničnému priechodu Rafah v južnej časti pásma Gazy a odtiaľ ďalej do Egypta, uvádza AFP.



Izraelská väzenská služba následne vo večerných hodinách oznámila, že na základe dohody o prímerí prepustila na slobodu ďalších 39 Palestínčanov. Podobné výmeny sa uskutočnili už v piatok a sobotu.