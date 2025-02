Hamas je údajne pripravený prepustiť rukojemníkov v rámci jednej výmen

Gaza 19. februára (TASR) - Palestínske hnutie Hamas je pripravené prepustiť všetkých zvyšných rukojemníkov v rámci jednej výmeny počas druhej fázy prímeria v Pásme Gazy medzi Hamasom a Izraelom. Pre agentúru AFP to uviedol vysokopostavený člen hnutia, píše TASR.



"Informovali sme sprostredkovateľov, že Hamas je pripravený prepustiť všetkých rukojemníkov v jednej várke počas druhej fázy dohody, a nie postupne, ako v súčasnej prvej fáze," povedal Táhir an-Núnú.



Predstaviteľ hnutia nespresnil, koľko rukojemníkov v súčasnosti zadržiava Hamas alebo iné militantné skupiny. Podľa AFP ostane v Pásme Gazy po prvej fáze 58 rukojemníkov. Medzi nimi aj 34 tých, o ktorých izraelská armáda predpokladá, že sú mŕtvi.



Hamas doteraz prepustil 24 rukojemníkov. Výmenou za to sa na slobodu dostali stovky palestínskych väzňov zadržiavaných v Izraeli, medzi nimi aj páchatelia teroristických činov.



Prvá fáza dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy platí od 19. januára do 1. marca. Hamas má počas nej prepustiť celkovo 33 izraelských rukojemníkov, ktorých zadržiavajú militanti v Gaze, za palestínskych väzňov zadržiavaných v Izraeli.



Druhá fáza rokovaní predpokladá dohodu o prepustení všetkých zostávajúcich izraelských rukojemníkov, ktorí sú ešte nažive, a o definitívnom ukončení vojny v Pásme Gazy. Tretia fáza sa zameria na jeho rekonštrukciu.