Hamas: Každý, kto môže nosiť zbraň, musí bojovať proti Trumpovmu plánu

Gaza 31. marca (TASR) - Vysokopostavený predstaviteľ palestínskeho militantného hnutia Hamas Sámí abú Zuhrí v pondelok vyzval priaznivcov na celom svete, aby „vzali do rúk zbrane“ a bojovali proti plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý navrhol presídliť viac ako dva milióny obyvateľov Pásma Gazy do susedných krajín, ako sú Egypt a Jordánsko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Tvárou v tvár tomuto zlovestnému plánu, ktorý spája masakry s hladomorom, musí každý, kto môže nosiť zbraň, kdekoľvek na svete konať,“ uviedol vo vyhlásení abú Zuhrí. „Nezadržiavajte výbušninu, guľku, nôž či kameň. Nech každý prelomí svoje mlčanie,“ dodal predstaviteľ Hamasu.



Abú Zuhrí vyzval na boj proti Trumpovmu plánu deň po tom, ako izraelský premiér Benjamin Netanjahu uviedol, že lídri Hamasu budú môcť opustiť Pásmo Gazy, ale palestínske militantné hnutie sa musí v záverečnej fáze vojny v palestínskej enkláve odzbrojiť.



Netanjahu oznámil, že Izrael pracuje na pláne, ktorý navrhol Trump, na presídlenie obyvateľov Pásma Gazy do iných krajín. Trump vo februári počas návštevy Netanjahua v Bielom dome navrhol, aby Spojené štáty prevzali kontrolu nad vojnou zničeným Pásmom Gazy, ktorého obyvatelia by sa podľa neho mali presunúť do zahraničia, napríklad do Jordánska a Egypta. Predstavitelia arabských krajín v reakcii na návrh zvolali summit Ligy arabských štátov (LAŠ), na ktorom schválili egyptský plán na obnovu a rozvoj Pásma Gazy. Ide o alternatívny plán k návrhu amerického prezidenta.



Izraelský premiér tvrdí, že Izrael po vojne zaistí celkovú bezpečnosť v Pásme Gazy a „umožní realizáciu Trumpovho plánu“, ktorý pôvodne vyzýval na masové vysídlenie všetkých 2,4 milióna ľudí žijúcich na palestínskom území, a nazval ho „plánom dobrovoľnej migrácie“.