Hamas kritizoval vyjadrenia Blinkena o rokovaniach o prímerí v Gaze

Káhira 20. augusta (TASR) - Vysokopostavený predstaviteľ palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Usáma Hamdán kritizoval v pondelok amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena za jeho vyhlásenie, podľa ktorého izraelský premiér Benjamin Netanjahu prijal upravený návrh na dosiahnutie prímeria v Pásme Gazy. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Podľa Hamdána toto vyhlásenie zo strany Blinkena "vyvoláva mnohé pochybnosti", pretože "nepredstavuje to, čo nám bolo prezentované ani to, na čom sme sa dohodli".



Hamas podľa Hamdána už sprostredkovateľom potvrdil, že "nepotrebujeme vyjednávanie o prímerí v Gaze, ale potrebujeme sa dohodnúť na mechanizme implementácie", cituje Reuters.



Šéf Hamasu Jahjá Sinwár bol podľa neho stále súčasťou rozhodovacieho procesu v rokovaniach o prímerí v Gaze.



"V súvislosti s bezpečnostnými podmienkami má komunikácia so Sinwárom svoje nástroje a mechanizmy, fungujú však hladko," dodal Hamdán v rozhovore pre Reuters.



Rokovania s cieľom dosiahnuť prímerie a prepustenie rukojemníkov sa usilujú sprostredkovať USA, Katar a Egypt. Najnovšie kolo sa uskutočnilo minulý týždeň v katarskej Dauhe. Hnutie Hamas svojich zástupcov nevyslalo a v nedeľu odmietlo návrhy predložené na týchto rokovaniach. Izraelského premiéra Benjamina Netanjahua obvinilo z marenia snáh o dosiahnutie dohody.



Blinken v pondelok povedal, že rokovania, o ktoré sa v týchto dňoch usilujú medzinárodní sprostredkovatelia, sú možno poslednou príležitosťou na dosiahnutie dohody o ukončení vojny v Pásme Gazy.