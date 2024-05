Hamas kritizoval žiadosť Khana o vydanie zatykačov na lídrov hnutia

Jeruzalem 20. mája (TASR) - Palestínske hnutie Hamas v pondelok kritizovalo žiadosť hlavného prokurátora Medzinárodného trestného súdu (ICC) Karima Khana o vydanie zatykačov na vodcov Hamasu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Khan v pondelok požiadal sudcov ICC aj o vydanie zatykačov na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Joava Galanta.



Hamas vo svojom vyhlásení kritizoval hlavného prokurátora ICC za to, že sa snaží "stotožniť obeť s katom". Dodal, že má právo na odpor voči izraelskej okupácii vrátane "ozbrojeného odporu".



Palestínskemu hnutiu sa nepozdáva ani to, že Khan požiadal o vydanie zatykača len na dvoch izraelských predstaviteľov.



Khan tvrdí, že Netanjahu a Galant by mali byť obvinení z vyhladzovania a vyvolávania hladomoru ako spôsobu vedenia vojny vrátane odmietnutia dodávok humanitárnej pomoci a úmyselného zamerania sa na civilistov v konflikte. Trojicu vodcov Hamasu by podľa jeho slov mali obviniť z vyhladzovania, vraždy, brania rukojemníkov, znásilnenia a sexuálneho napadnutia vo väzbe.