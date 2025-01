Hamas: Návrat obyvateľov Gazy je víťazstvom nad plánmi na vysídlenie

Gaza 27. januára (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok uviedlo, že návrat obyvateľov Pásma Gazy do severnej časti enklávy, zničenej po 15 mesiacoch vojny s Izraelom, je víťazstvom oproti "plánom" na nútené vysídlenie Palestínčanov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Návrat vysídlencov je víťazstvom pre našich ľudí a naznačuje zlyhanie a porážku plánov pre okupáciu a vysídlenie," vyhlásil Hamas. Tisíce Palestínčanov sa v pondelok začali vracať na sever Pásma Gazy po tom, čo Izrael prestal obyvateľom enklávy brániť v prechode v súlade s podmienkami aktuálneho platného prímerie medzi Hamasom a Izraelom.



Palestínsky Islamský džihád, spojenec Hamasu, v reakcii na návrat vysídlencov na sever enklávy vyhlásil, že ide o "odpoveď všetkým, ktorí snívajú o vysídlení nášho ľudu".



Na návrat Palestínčanov na sever Pásma Gazy reagoval aj bývalý minister národnej bezpečnosti Ben Gvir, podľa ktorého ide o "ďalšiu ponižujúcu súčasť bezohľadnej" dohody o prímerí a prepustení rukojemníkov, informuje portál The Times of Israel (TOI).



"Úplné víťazstvo takto nevyzerá, takto vyzerá úplná kapitulácia," napísal Gvir na sociálnej sieti X.



Krajne pravicový izraelský politik, ktorý podal demisiu na protest proti dohode o prímerí, povedal, že "heroickí izraelskí vojaci nebojovali a nepoložili svoje životy v Pásme Gazy" len preto, aby sa Palestínčania vrátili na sever. "Musíme sa vrátiť k vojne - a zničiť!", dodal, píše TOI.



Palestínčania sa začali vracať na sever Pásma Gazy cez koridor Necarim, ktorého otvorenie sa oneskorilo o dva dni kvôli sporu medzi Hamasom a Izraelom, ktorý uviedol, že militantná skupina zmenila poradie rukojemníkov, ktorých prepustila výmenou za stovky palestínskych väzňov.



Izrael v prvých dňoch vojny nariadil rozsiahlu evakuáciu severu Gazy a krátko po vstupe pozemných jednotiek ho uzavrel. Približne milión ľudí utieklo v októbri 2023 na juh a doteraz sa nemohli vrátiť. Státisíce ľudí zároveň zostali na severe, kde prebiehali jedny z najťažších bojov a kde došlo k najhoršiemu ničeniu počas vojny.