Hamas: Návrh dohody o prímerí má tri fázy

Gaza 6. mája (TASR) - Návrh dohody o prímerí v Pásme Gazy, s ktorou súhlasilo palestínske hnutie Hamas, má tri fázy a každá trvá 42 dní. Uviedol to v pondelok vysokopostavený predstaviteľ Hamasu Chalíl Hajjá v rozhovore pre katarskú televíziu al-Džazíra, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Hajjá prezradil, že druhá fáza dohody predpokladá úplné stiahnutie izraelskej armády z Pásma Gazy.



S návrhom dohody, ktorú predstavili sprostredkovatelia z Kataru a Egyptu, v pondelok súhlasil politický vodca Hamasu Ismáíl Haníja. Nemenovaný izraelský predstaviteľ naznačil, že tento "zmiernený" návrh je pre Izrael neprijateľný.



Hovorca izraelskej armády Daniel Hagari povedal, že všetky návrhy rokovaní o prepustení rukojemníkov zadržiavaných v Gaze sa skúmajú s plnou vážnosťou a súbežne pokračujú operácie izraelskej armády na územiach kontrolovaných Hamasom.



O súhlase Hamasu s návrhom dohody o prímerí budú Spojené štáty v najbližších hodinách rokovať so spojencami na Blízkom východe, informoval hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller.



Hamas súhlasil s návrhom na prímerie v Pásme Gazy po tom, ako izraelská armáda v pondelok ráno vyzvala desaťtisíce Palestínčanov v meste Rafah, aby sa dočasne presunuli do Izraelom vyhlásenej rozšírenej humanitárnej zóny. Médiá to označili za možnú prípravu na dlho očakávanú inváziu do Rafahu, ktorý Izrael považuje za poslednú baštu hnutia Hamas v Pásme Gazy.