Hamas navrhuje prepustenie všetkých rukojemníkov a päťročné prímerie

Káhira 26. apríla (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas sa usiluje o dohodu o ukončení vojny v Gaze, ktorá bude zahŕňať prepustenie všetkých zvyšných rukojemníkov naraz a prímerie po dobu piatich rokov, uviedol v sobotu nemenovaný predstaviteľ hnutia. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Delegácia Hamasu sa v priebehu dňa v egyptskej Káhire plánuje stretnúť so sprostredkovateľmi. Ešte 17. apríla toto palestínske hnutie odmietlo návrh Izraela na 45-dňové prímerie výmenou za návrat desiatich živých rukojemníkov.



Hamas konzistentne požaduje, aby dohoda o prímerí viedla k ukončeniu vojny v Gaze, úplnému stiahnutiu všetkých izraelských jednotiek z Gazy, výmene väzňov a okamžitému umožneniu prísunu humanitárnej pomoci do tejto vojnou zničenej palestínskej enklávy, pripomína AFP.



Izrael požaduje návrat všetkých rukojemníkov a odzbrojenie Hamasu i ďalších militantných skupín v Pásme Gazy.



Izraelská armáda, ktorá pred vyše mesiacom obnovila svoju ofenzívu voči militantnému palestínskemu hnutiu Hamas v Pásme Gazy, tvrdenia bezprostredne nekomentovala.



Z údajov zverejnených palestínskym ministerstvom zdravotníctva vyplýva, že od obnovenia izraelského vojenského ťaženia 18. marca prišlo o život najmenej 2062 Palestínčanov. Celkový počet obetí vojenského konfliktu, ktorý vyvolal útok palestínskych militantov na územie Izraela zo 7. októbra 2023, tak stúpol na najmenej 51.439, pripomína AFP.



Z dovedna 251 rukojemníkov, ktorých militanti počas svojho vpádu na územie Izraela zavliekli do Pásma Gazy, je 58 stále zadržiavaných v Gaze a z toho je 34 podľa izraelskej armády už mŕtvych.



Izrael opakovane uviedol, že obnovené vojenské ťaženie má za cieľ prinútiť Hamas, aby zvyšných rukojemníkov prepustil.