Hamas nazval propagandou výzvu Izraela na evakuáciu civilistov zo seve

Gaza 13. októbra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas označilo za "propagandu" výzvu izraelskej armády na evakuáciu severnej časti pásma Gazy. Civilisti by podľa Hamasu, ktorý túto palestínsku enklávu ovláda, nemali naletieť takýmto "propagandistickým rečiam".



Zdroje z prostredia tamojších bezpečnostných síl navyše tvrdia, že obyvateľom má byť bránené v odchodoch na juh, informuje TASR podľa agentúry DPA. Aj viacerí svedkovia uvádzajú, že Hamas už zastavil niekoľkých obyvateľov a nariadil im vrátiť sa na sever Gazy. V oblasti podľa ich slov narastá panika a chýbajú jasné inštrukcie.



Izraelská armáda v piatok ráno oficiálne vyzvala obyvateľov severnej časti pásma Gazy, aby sa evakuovali na juh tejto palestínskej enklávy, a to z dôvodu možnej pozemnej ofenzívy Izraela proti palestínskym militantom z radikálneho hnutia Hamas.



Evakuácia má prebehnúť počas nasledujúcich 24 hodín. Podľa Organizácie Spojených národov (OSN), ktorej bolo predmetné nariadenie tiež doručené, sa evakuácia týka približne 1,1 milióna ľudí žijúcich na severe Gazy. Generálny tajomník OSN António Guterres požiadal Izrael o zrušenie tohto nariadenia, a to z humanitárnych dôvodov.