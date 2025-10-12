< sekcia Zahraničie
Hamas nebude vládnuť Gaze, tvrdí zdroj blízky vyjednávaniu
Prímerie medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy vstúpilo do platnosti v piatok a obe strany rokujú o implementácii 20-bodového mierového plánu navrhnutého americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Autor TASR
Dauha 12. októbra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas sa nebude podieľať na vláde v povojnovej Gaze, uviedol v nedeľu zdroj blízky vyjednávaciemu výboru hnutia. TASR informuje podľa správy agentúry AFP, ktorá pripomína, že vyjadrenie prichádza v čase príprav na pondelkový mierový summit o Gaze v Egypte.
Prímerie medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy vstúpilo do platnosti v piatok a obe strany rokujú o implementácii 20-bodového mierového plánu navrhnutého americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Tento plán vyzýva okrem iného aj na odzbrojenie Hamasu a jeho vylúčenie z vlády v povojnovej Gaze.
„Pre Hamas je spravovanie Pásma Gazy uzavretou otázkou. Hamas sa vôbec nezúčastní na prechodnej fáze, čo znamená, že sa vzdal kontroly nad pásmom, ale zostáva základnou súčasťou palestínskej štruktúry,“ povedal zdroj agentúre AFP pod podmienkou anonymity v súvislosti s citlivosťou otázky.
Na rozdiel od iných militantných organizácií v regióne, vedenie Hamasu bolo v minulosti rozdelené v kľúčových otázkach vrátane budúcej správy Gazy, pripomína francúzska agentúra.
„Hamas súhlasí s dlhodobým prímerím a s tým, že počas tohto obdobia nebudú vôbec použité jeho zbrane, s výnimkou prípadu izraelského útoku na Gazu,“ uviedol zdroj.
Ďalší predstaviteľ Hamasu predtým agentúre AFP pod podmienkou anonymity povedal, že odzbrojenie Hamasu „neprichádza do úvahy“.
