Hamas neprepustí rukojemníkov, kým v Pásme Gazy nebude prímerie

Gaza 2. decembra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas neprepustí ďalších rukojemníkov, kým Izrael neoslobodí všetkých palestínskych väzňov a neobnoví prímerie v Pásme Gazy. Uviedol to v sobotu zástupca šéfa Hamasu Sálih Árúrí v rozhovore pre panarabskú televíziu al-Džazíra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Árúrí povedal, že zostávajúcimi rukojemníkmi, ktorých Hamas zadržiava v Pásme Gazy od októbrového útoku na Izrael, sú izraelskí vojaci a muži civilisti, ktorí v minulosti slúžili v izraelskej armáde.



"Necháme vojnu prebiehať. Toto rozhodnutie je konečné. Nebudeme robiť kompromisy," dodal zástupca šéfa Hamasu.



V piatok ráno vypršala v Pásme Gazy platnosť prímeria medzi Izraelom a Hamasom po tom, ako sprostredkovatelia nedokázali vyjednať ďalšie predĺženie pokoja zbraní. Obe znepriatelené strany sa navzájom obviňujú z kolapsu dohody o prímerí, ktorá vstúpila do platnosti v piatok 24. novembra a bola dvakrát predĺžené.



Počas týždňového prímeria Hamas prepustil 105 rukojemníkov, žien a detí, výmenou za to, že Izrael prepustil zo svojich väzníc 240 Palestínčanov vrátane žien.



Izrael tvrdí, že Hamas odmietol prepustiť všetky ženy, ktoré zadržiava v Gaze. Palestínsky predstaviteľ uviedol, že nezhody sa týkali oslobodenia izraelských vojačiek.