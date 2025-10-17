< sekcia Zahraničie
Hamas neskoro večer odovzdá telo ďalšieho mŕtveho rukojemníka
Hamas v pondelok prepustil 20 živých rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy od 7. októbra 2023, ale zatiaľ odovzdal len deväť z 28 tiel mŕtvych rukojemníkov.
Autor TASR
Gaza 17. októbra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v piatok oznámilo, že jeho ozbrojené krídlo - Brigády Izzadína al-Kassáma - odovzdá v piatok neskoro večer telo ďalšieho rukojemníka v súlade s dohodou o prímerí s Izraelom. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Podľa „dohody o výmene odovzdajú Brigády al-Kassáma telo jedného z izraelských zajatcov, ktoré bolo dnes nájdené v Pásme Gazy, o 23.00 h gazského času (22.00 h SELČ)“, uviedlo hnutie vo vyhlásení.
Hamas v pondelok prepustil 20 živých rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy od 7. októbra 2023, ale zatiaľ odovzdal len deväť z 28 tiel mŕtvych rukojemníkov.
Sprostredkovatelia rokovaní medzi Izraelom a Hamasom pritom žiadajú Spojené štáty vyvinúť tlak na Izrael, aby upustil od požiadavky na návrat tiel všetkých mŕtvych rukojemníkov a prešiel k ďalšej fáze rokovaní zameranej na ukončenie bojov v Pásme Gazy. Izrael však naznačil, že sa do rokovaní o obnove a správe Pásma Gazy nezapojí, kým nebude ukončená prvá fáza dohody – teda návrat všetkých rukojemníkov, živých i mŕtvych.
