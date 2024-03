Hamas nevie, koľko rukojemníkov v Pásme Gazy je ešte nažive

Gaza 4. marca (TASR) — Palestínske radikálne hnutie Hamas nevie, koľko rukojemníkov unesených z územia Izraela do Pásma Gazy 7. októbra minulého roka je stále nažive. TASR o tom informuje na základe pondelkovej správy agentúry AFP.



"Nevieme presne, kto z rukojemníkov je živý alebo mŕtvy, kto zomrel útokov alebo hladu," uviedol pre AFP z egyptskej Káhiry vysoko postavený predstaviteľ Hamasu Básím Naím. Dodal, že rukojemníci sú v moci viacerých skupín na mnohých miestach Pásma Gazy.



Naím, bývalý minister zdravotníctva v Pásme Gazy, ďalej podotkol, že "je potrebné prímerie, aby sme túto otázku mohli preveriť".



Otázka rukojemníkov je stredobodom rokovaní o prímerí v Pásme Gazy, ktoré prebiehajú v Káhire, pripomína AFP. Katarskí a egyptskí sprostredkovatelia tam druhý deň rokovali so zástupcami Spojených štátov i Hamasu.



Izraelská vláda odmietla na rokovania do Káhiry vyslať svoju delegáciu s tým, že nedostala od Hamasu zoznam žijúcich rukojemníkov.



Podľa Naíma však podrobnosti o stave väzňov neboli spomenuté v žiadnych dokumentoch alebo návrhoch, o ktorých sa rokovalo.



Počas útoku palestínskych militantov bolo do Pásma Gazy z Izraela zavlečených približne 250 rukojemníkov. Podľa izraelských predstaviteľov sa ich tam stále nachádza 130, no o 31 sa predpokladá, že už nežijú.



Hamas v piatok oznámil, že v dôsledku izraelskej vojenskej operácie zahynulo ďalších sedem rukojemníkov. Podľa AFP túto informáciu nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť.