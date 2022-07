Erez 28. júla (TASR) - Palestínske radikálne hnutie Hamas obnovuje svoju vojenskú infraštruktúru v pásme Gazy, poškodenú počas vlaňajšej vojny s Izraelom. Uviedla to v stredu izraelská armáda, podľa ktorej sa Hamasu podarilo postaviť už tri nové podzemné tunely a množstvo objektov určených na výrobu a uskladňovanie zbraní. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Izraelské ozbrojené sily zverejnili letecké zábery a mapy, na ktorých je podľa nich vidieť tunely, ako aj výrobne a sklady zbraní.



Tieto budovy sa pritom nachádzajú v obývaných oblastiach a neďaleko civilných objektov, napríklad v blízkosti mešít, univerzity, závodu Pepsi, objektov OSN či nemocníc v rôznych častiach pásma Gazy, uviedla izraelská armáda.



Hnutie Hamas prostredníctvom svojho hovorcu Házima Kásima označilo tieto tvrdenia izraelskej armády za "čisté klamstvá a výmysly".



Izrael a Hamas sú zarytými nepriateľmi, ktorí od roku 2007, kedy toto palestínske militantné hnutie ovládlo pásmo Gazy, medzi sebou viedli už štyri vojny a množstvo ozbrojených potýčok, pripomína AP.



Z údajov OSN vyplýva, že posledný konflikt z mája 2021 si vyžiadal životy viac než 260 Palestínčanov. Z týchto obetí pritom vyše polovicu tvorili civilisti. Palestínski radikáli zase vypálili na Izrael tisíce rakiet, z ktorých väčšinu však zneškodnili systémy protivzdušnej obrany. Z územia Izraela preto hlásili len 14 civilných obetí.



Izraelská armáda tvrdí, že sa snaží zabrániť civilným obetiam a obviňuje Hamas z toho, že využíva civilistov ako ľudské štíty a odpaľuje rakety z obývaných oblastí.



Ľudskoprávne skupiny obviňujú Izrael, že nerobí dosť pre to, aby zabránil civilným obetiam a útočí na ciele bez zjavného vojenského účelu. Organizácie za ochranu ľudských práv tiež kritizujú Hamas za to, že svoje rakety odpaľuje na obývané oblasti v Izraeli.