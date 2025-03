Hamas obvinil USA zo skresľovania pravdy

Gaza 22. marca (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v sobotu obvinilo Spojené štáty z prekrúcania pravdy tvrdením, že skupina si odmietnutím prepustenia rukojemníkov vybrala vojnu s Izraelom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Tvrdenie, že Hamas si vybral vojnu namiesto prepustenia rukojemníkov je prekrúcaním faktov," uviedol Hamas vo vyhlásení.



Hnutie tak reagovalo na obvinenie hovorcu Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Briana Hughesa. "Hamas mohol prepustiť rukojemníkov, aby predĺžil prímerie, ale namiesto toho si vybral odmietnutie a vojnu," povedal v utorok americký predstaviteľ pre portál The Times of Israel (TOI).



Hughes sa tak vyjadril po tom, čo Izrael v noci na utorok obnovil boje v Pásme Gazy. Biely dom následne potvrdil, že Izrael konzultoval so Spojenými štátmi zámer spustiť letecké údery v palestínskej enkláve.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podľa vyhlásenia Hamasu "odmietol tieto iniciatívy a zámerne ich sabotoval, aby poslúžil svojim politickým záujmom". Podľa AFP tým Hamas narážal na kritiku, ktorej bol Netanjahu vystavený v Izraeli, a to aj zo strany rodín rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy.



"Tvrdenia USA opäť odhaľujú ich plnú spoluúčasť v agresii proti nášmu ľudu, ako aj ich spolčenie s okupačnou entitou pri páchaní genocídy, hladomoru a obliehaní viac ako dvoch miliónov Palestínčanov v Gaze," dodalo palestínske hnutie.



Po tom, čo Izrael v utorok obnovil svoje útoky v Pásme Gazy obnovil aj pozemné operácie na severe a juhu enklávy. K návratu k bojom došlo po týždňoch nezhôd medzi Izraelom a Hamasom v súvislosti s prímerím v Pásme Gazy, ktoré vstúpilo do platnosti 19. januára a pozastavilo viac ako 15 mesiacov trvajúce boje. Izrael súhlasil s predĺžením prvej 42-dňovej fázy prímeria do polovice apríla, no Hamas žiadal prechod do druhej fázy.



Izrael tvrdí, že jeho vojenská kampaň je potrebná na vyvinutie nátlaku na Hamas, aby prepustil ďalších rukojemníkov. Militanti zadržiavajú 58 rukojemníkov vrátane 34, o ktorých však izraelská armáda predpokladá, že už nežijú.



Mnoho rodín rukojemníkov však vyzvalo na obnovenie prímeria. Príbuzní rukojemníkov sa pripojili aj k protestom v Izraeli, ktoré vypukli po obnovení útokov v Gaze. Vyjadrili obavy, že obnovenie útokov by mohlo znamenať, že Izrael ich blízkych v podstate "obetuje".