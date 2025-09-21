< sekcia Zahraničie
Hamas ocenil uznanie Palestínskeho štátu zo strany Británie a Kanady
Gaza 21. septembra (TASR) - Popredný predstaviteľ palestínskeho militantného hnutia Hamas Mahmúd Mardáví v nedeľu privítal uznanie Palestínskeho štátu zo strany Veľkej Británie, Kanady a Austrálie a označil to za víťazstvo práv Palestínčanov. TASR správu prebralo z agentúry AFP.
„Tento vývoj predstavuje víťazstvo palestínskych práv a spravodlivosti našej veci a vysiela jasný odkaz: bez ohľadu na to, ako ďaleko zájde okupácia vo svojich zločinoch, nikdy nebude schopná vymazať naše národné práva,“ povedal pre agentúru AFP Mahmúd Mardáví.
Britský premiér Keir Starmer v nedeľu oznámil, že Spojené kráľovstvo oficiálne uznalo Palestínsky štát, a to aj napriek nesúhlasu, ktorému v súvislosti s týmto avizovaným krokom čelilo zo strany USA aj Izraela. Rovnaké oznámenia bezprostredne pred Starmerom vydali aj austrálsky premiér Anthony Albanese a kanadský premiér Mark Carney.
Rozhodnutie Londýna, Canberry a Ottawy Izrael odsúdil. Premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že Palestínsky štát nevznikne, a prisľúbil, že Izrael bude pokračovať v rozširovaní židovských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu.
Izraelský rezort diplomacie tento krok označil za „jednostranné“ rozhodnutie a varoval, že by mohol ďalej destabilizovať región a oddialiť dosiahnutie mieru v Pásme Gazy.
Uznanie Palestínskeho štátu odsúdili aj izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir a minister financií Becalel Smotrič. Obaja títo krajne pravicoví ministri sa zároveň vyslovili za anexiu okupovaného Predjordánska.
