Hamas: Odchod delegácií pred Netanjahuovým prejavom ukazuje izoláciu
Šéf izraelskej vlády na pôde OSN odmietol obvinenia, že Izrael pácha v Pásme Gazy genocídu alebo úmyselne útočí na civilistov či civilnú infraštruktúru.
Autor TASR
Gaza 26. septembra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v piatok uviedlo, že odchod desiatok delegácií pred prejavom izraelského premiéra Benjamina Netanjahua zo zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku ukazuje izoláciu krajiny, ktorú spôsobila vojna v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Bojkotovanie Netanjahuovho prejavu je jedným z prejavov izraelskej izolácie a dôsledkov vyhladzovacej vojny,“ vysokopostavený predstaviteľ hnutia Tahír an-Nunu.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok v prejave na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (VZ OSN) vyzval palestínske militantné hnutie Hamas, aby zložilo zbrane. Rukojemníkom zadržiavaným v Pásme Gazy tiež opätovne prisľúbil, že ich privedie domov.
Šéf izraelskej vlády na pôde OSN odmietol obvinenia, že Izrael pácha v Pásme Gazy genocídu alebo úmyselne útočí na civilistov či civilnú infraštruktúru.
