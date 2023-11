Hamas odkladá prepustenie rukojemníkov, žiada splnenie podmienok

Gaza/Jeruzalem 25. novembra (TASR) - Ozbrojené krídlo militantného hnutia Hamas v sobotu podvečer oznámilo, že odkladá plánované prepustenie druhej skupiny rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy, pokým Izrael "nesplní podmienky dohody" o prímerí.



Brigády Izz ad-Dína al-Kassáma vo vyhlásení spresnili, že mu ide o podmienky týkajúce sa prísunu humanitárnej pomoci na sever Pásma Gazy a kritérií výberu palestínskych väzňov, ktorí majú byť prepustení z izraelských väzníc.



Bližšie podrobnosti sa vo vyhlásení ozbrojeného krídla Hamasu neuvádzajú, ani to, kedy by sa prepustenie druhej skupiny rukojemníkov mohlo zrealizovať.



Zdroj z Hamasu pre AFP uviedol, že proces odovzdávania druhej skupiny rukojemníkov Červenému krížu sa už začal, ale že bol následne pozastavený.



Nemenovaný izraelský predstaviteľ pre AFP potvrdil, že rukojemníci ešte neboli odovzdaní do rúk zástupcov Červeného kríža. Zároveň odmietol tvrdenia Hamasu, že by Izrael porušil podmienky dohody.



Izrael mal v sobotu v rámci druhého dňa štvordňového prímeria s palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy prepustí 42 palestínskych väzňov. Hamas mal výmenou za to prepustiť 14 rukojemníkov zadržiavaných v pásme Gazy od 7. októbra, keď palestínski militanti podnikli masívny útok na Izrael.



Dohoda z Hamasom stanovuje, že za každého rukojemníka Hamasu prepustí Izrael z väzenia troch Palestínčanov.



Hamas v piatok počas prvého dňa prímeria prepustil prvých 24 z približne 240 rukojemníkov, ktorých zadržiava v Pásme Gazy od útoku na Izrael. Katar, ktorý výmenu pomohol sprostredkovať, oznámil, že medzi prepustenými je 13 Izraelčanov, desať občanov Thajska a jeden Filipínec. Izrael výmenou za to prepustil 39 Palestínčanov.