Hamas odmieta ďalšie rokovania o prímerí s Izraelom

Gaza 6. mája (TASR) — Palestínske radikálne hnutie Hamas v utorok oznámilo, že už nemá záujem o rokovania o prímerí s Izraelom. Zároveň vyzvalo medzinárodné spoločenstvo, aby zastavilo „hladovú vojnu“ Izraela proti Gaze. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Predstaviteľ Hamasu Básim Naím pre AFP objasnil, že podľa hnutia „nemá zmysel viesť rokovania ani zvažovať nové návrhy na prímerie, pokiaľ v Pásme Gazy pokračuje hladová a vyhladzovacia vojna.“ Naím vyzval medzinárodné spoločenstvo na vyvinutie tlaku na vládu premiéra Benjamina Netanjahua, aby v Pásme Gazy skoncovala s vytváraním hladomoru a zabíjaním.



Naímovo vyhlásenie sa objavilo po tom, čo izraelský bezpečnostný kabinet na nedeľňajšom zasadnutí jednomyseľne prijal rozhodnutie o zintenzívnení ofenzívy proti Hamasu v Pásme Gazy.



Schválený plán podľa izraelského predstaviteľa zahŕňa „dobytie Gazy a udržanie území“. Izraelská armáda by mala prevziať kontrolu nad Pásmom Gazy a presunúť civilistov na juh, zaútočiť na Hamas a zabrániť mu, aby prevzal kontrolu nad humanitárnou pomocou, napísal v pondelok spravodajský portál The Times of Israel (TOI).



Európska únia v pondelok vyzvala Izrael na zdržanlivosť a dodala, že plán na rozšírenie vojenských operácií v Pásme Gazy vyvoláva znepokojenie. Za neprijateľný ho v utorok označil francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot.



Izraelský kabinet okrem toho schválil aj plán na distribúciu humanitárnej pomoci v Gaze, ktorý však zatiaľ Izrael nezrealizuje, keďže podľa kabinetu je v Pásme Gazy momentálne dostatok potravín.



Hamas v pondelok izraelský plán na distribúciu humanitárnej pomoci rozhodne odmietol, pričom vyjadril „nesúhlas s premenou humanitárnej pomoci na nástroj politického vydierania alebo s jej podriadením izraelským podmienkam“. Palestínske hnutie trvá na tom, že na distribúciu pomoci sú oprávnené iba špecializované medzinárodné a vládne inštitúcie, nie Izrael alebo jeho spojenci.



Vyhlásenie Hamasu obsahuje aj tvrdenie, že Izrael „zámerne spôsobuje hladomor a nesie plnú zodpovednosť za zhoršujúcu sa humanitárnu katastrofu v Pásme Gazy“.



Izraelská strana tvrdí, že jej plán je zameraný na „porážku a podmanenie si Hamasu, zničenie jeho vojenských a vládnych kapacít a zároveň na vyvíjanie intenzívneho tlaku na zabezpečenie prepustenia všetkých rukojemníkov“ zadržiavaných v Pásme Gazy od 7. októbra 2023, teda od vpádu palestínskych teroristických kománd na juh Izraela, ktorý mal za následok leteckú a pozemnú operáciu izraelskej armády.



V palestínskej enkláve sa stále nachádza 59 rukojemníkov, z nich je podľa izraelskej armády nažive najviac 24.