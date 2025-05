Hamas odmieta nanucovanie dohody s Izraelom pred Trumpovou návštevou

Gaza 7. mája (TASR) - Palestínske radikálne hnutie Hamas chce dosiahnuť „celkovú a úplnú dohodu“ o ukončení vojny v Pásme Gazy a odmieta prebiehajúce pokusy o vnútenie „čiastočnej dohody“, ktoré zaznamenáva pred návštevou prezidenta USA Donalda Trumpa na Blízkom východe. V rozhovore pre agentúru AFP to v stredu povedal člen politického byra Hamasu Básim Naím.



Náim poukázal na to, že pred Trumpovou návštevou badať snahy o presadenie čiastočnej dohody, na ktorej základe by došlo k výmene niektorých izraelských zajatcov za časovo obmedzené dodávky potravín a vody pre obyvateľov Pásma Gazy.



Táto dohoda však podľa Naíma nezahŕňa žiadne záruky od ktorejkoľvek strany, že vojna v Pásme Gazy sa skutočne skončí.



Naím doplnil, že takáto dohoda je Hamasu nanucovaná prostredníctvom zločinného využívania hladu ako nástroja nátlaku na Palestínčanov, „prebiehajúcej genocídy a hrozieb rozšírenia vojenských operácií“.



Už v utorok Naím v mene Hamasu vyzval svet, aby zastavil Izrael vo využívaní hladu ako nástroja vojny. Podľa Hamasu v takejto situácii nemá zmysel s izraelskou vládou rokovať o novom prímerí v Pásme Gazy.



Izrael blokuje prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, kde izraelská armáda 18. marca - po takmer dvoch mesiacoch prímeria - obnovila boje. OSN a humanitárne organizácie opakovane varovali, že v palestínskej enkláve v dôsledku obmedzenia humanitárnych dodávok hrozí hladomor.