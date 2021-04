Hamas odmieta odklad májových volieb do palestínskej samosprávy

Jeruzalem 29. apríla (TASR) – Islamistické militantné združenie Hamas vo štvrtok odmietlo odklad volieb do palestínskeho zákonodarného zboru. Informovala o tom agentúra AP.



Vyhlásenie v tomto znení Hamas vydal pred tým, ako sa vo štvrtok uskutoční schôdzka palestínskeho vedenia, na ktorom údajne hnutie Fatah predloží návrh na odklad volieb vypísaných na 22. mája. Fatah má údajne argumentovať sporom palestínskej samosprávy s Izraelom, ktorý sa týka hlasovania Palestínčanov žijúcich v okupovanej východnej časti Jeruzalema, uviedla AP.



Podľa AP sa očakáva, že Hamas by v parlamentných voľbách 22. mája mohol dosiahnuť dobrý výsledok, a to pre zväčšujúce sa rozpory vnútri Fatahu, a práve riešenie citlivej otázky hlasovania Palestínčanov vo východnom Jeruzaleme by mohlo byť pre Abbása zámienkou pre zrušenie vôbec prvých volieb na palestínskych územiach po 15 rokoch.



Izrael zatiaľ neuviedol, či umožní hlasovanie vo východnom Jeruzaleme. Vyjadril však znepokojenie nad rastúcou silou Hamasu.



Ako je známe, Izrael a západné krajiny považujú Hamas za teroristickú skupinu a pravdepodobne by bojkotovali každú palestínsku vládu, ktorej by bol súčasťou.



Vo vyhlásení vydanom v stredu neskoro večer Hamas uviedol, že hlasovanie vo voľbách je základným právom.



Spresnil, že vo východnom Jeruzaleme sa musí hlasovať, odmietol však myšlienku, že je na to potrebné povolenie od Izraela. Namiesto toho Hamas vyzval palestínske vedenie, aby preskúmalo spôsoby „vynútenia si volieb v Jeruzaleme bez súhlasu alebo koordinácie" s okupačnou mocnosťou - Izraelom.



Mierové dohody uzavreté ešte v 90. rokoch, ktoré Hamas odmietol, stanovujú, že asi 6000 Palestínčanov žijúcich vo východnom Jeruzaleme môže voliť na pobočkách izraelskej pošty. Zvyšných 150.000 Palestínčanov z tejto časti Jeruzalema môže voliť so súhlasom Izraela alebo aj bez neho, uviedla palestínska volebná komisia podľa izraelského spravodajského servera Ynetnews.



Fatah deklaroval, že voľby sa nemôžu konať bez toho, aby Izrael výslovne povolil hlasovanie obyvateľom východného Jeruzalema. Oponenti Fatahu v reakcii na to prišli s návrhmi na zriadenie volebných miest v školách alebo modlitebniach.



Spor o hlasovanie právo palestínskych obyvateľov východného Jeruzalema získal ešte väčšiu dôležitosť, keď nedávno, na začiatku moslimského pôstneho mesiaca, vypukli v Jeruzaleme násilnosti medzi moslimskými veriacimi a izraelskou políciou. Podnetom pre nepokoje bolo, že izraelské bezpečnostné zložky sa domáhali rešpektovania obmedzí súvisiacich s epidémiou choroby covid.



Očakáva sa, že Abbás prijme konečné rozhodnutie o voľbách po stretnutí s lídrami Hamasu a ďalších palestínskych frakcií vo štvrtok večer.



Voľby do palestínskeho zákonodarného zboru a voľby prezidenta, ktoré sa majú konať 31. júla, ponúkajú Palestínčanom príležitosť zvoliť si nové vedenie a oživiť pozastavený, desaťročia trvajúci boj za nezávislosť, konštatovala AP.