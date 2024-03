Hamas odmieta požiadavky Izraela, ten svoj tím do Káhiry nevyšle

Jeruzalem 3. marca (TASR) - Palestínske radikálne hnutie Hamas sa odmietlo zaoberať požiadavkami Izraela, ktorými podmienil účasť svojej delegácie na rokovaniach o novej dohode o prímerí konaných v egyptskej metropole Káhira. Izrael tak v nedeľu svoju delegáciu do Káhiry nevyšle, informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI) s odvolaním sa na nemenovaného vládneho úradníka.



Izrael od Hamasu žiadal, aby mu poskytol zoznam žijúcich rukojemníkov zavlečených palestínskymi komandami do Pásma Gazy po ich vpáde na juh Izraela zo 7. októbra 2023. Izraelská strana tiež chcela, aby Hamas stanovil počet palestínskych väzňov, ktorých by Izrael musel prepustiť za každého oslobodeného rukojemníka.



Hamas týmto požiadavkám odmietol vyhovieť, informoval TOI.



TOI pritom v nedeľu dopoludnia citoval vyjadrenie nemenovaného vysokopostaveného príslušníka Hamasu, ktorý uviedol, že ak Izrael na rokovaniach v Káhire prijme požiadavky Hamas, prímerie v palestínskom Pásme Gazy "môže byť do 24 až 48 hodín."



Medzi požiadavkami Hamasu bol návrat vysídlených Palestínčanov do severnej časti Pásma Gazy a zvýšenie objemov humanitárnej pomoci.



Informácia o podmienkach Hamasu bola zverejnená zhruba v čase, keď do Káhiry už pricestovala delegácia Hamasu, ako aj predstavitelia Kataru i vyslanec USA.



Nádeje na prvé prerušenie bojov v Pásme Gazy od novembra vzrástli minulý týždeň po predchádzajúcom kole rokovaní sprostredkovaných Katarom a Egyptom a konaných v Dauhe, ako aj po opatrných náznakoch amerického prezidenta Joea Bidena, že dohoda je blízko. Biden však v piatok priznal, že dohoda je zatiaľ nedosiahnuteľná, doplnil TOI.



Pri bezprecedentnom útoku na Izrael zo 7. októbra 2023 zabili palestínske komandá vyše 1200 ľudí a približne 250 ďalších uniesli do Pásma Gazy ako rukojemníkov. Izraelskí predstavitelia uvádzajú, že približne 130 z nich je stále v zajatí, do čoho však zarátavajú aj približne 30 pravdepodobne mŕtvych.



Izrael v reakcii na palestínsky útok spustil masívnu vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy, pri ktorej doteraz podľa údajov Hamasu zahynulo vyše 30.400 ľudí, taktiež prevažne civilistov. Zranenia utrpelo ďalších vyše 68.000 ľudí.



Podľa Izraela k počtu obetí prispieva skutočnosť, že Hamas využíva palestínskych civilistov ako ľudské štíty, keď umiestňuje vojenské zariadenia do civilných objektov.