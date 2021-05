Hamas odmietol akúkoľvek zodpovednosť za pristátie lietadla v Minsku

Gaza 25. mája (TASR) - Hamas v pondelok odmietol tvrdenia bieloruských leteckých úradov, že lietadlo spoločnosti Ryanair bolo nútené pristáť v nedeľu v Minsku po prijatí správy od tohto palestínskeho militantného hnutia, že na palube je bomba.



Hovorca Hamasu Fawzí Barhúm podľa agentúry Reuters poprel akúkoľvek spojitosť s prípadom. "Neuchyľujeme sa k takýmto metódam, ktoré môžu byť pokusom istých podozrivých strán démonizovať Hamas a potlačiť súčasné sympatie (medzinárodného spoločenstva) voči palestínskemu ľudu a ich legitímnemu vzdoru," povedal Barhúm.



"My, vojaci Hamasu, žiadame, aby Izrael prestal ostreľovať pásmo Gazy. Žiadame Európsku úniu, aby prestala Izrael v tejto vojne podporovať... Do lietadla bola umiestnená bomba. Ak nesplníte naše požiadavky, bomba exploduje nad Vilniusom 23. mája," píše sa v údajnom emaile, ktorý pred novinármi prečítal šéf leteckého oddelenia bieloruského ministerstva dopravy a komunikácie Arciom Sikorski.



Bieloruské úrady donútili v nedeľu civilné lietadlo spoločnosti Ryanair smerujúce z Atén do Vilniusu pristáť v Minsku. Po pristátí úrady zatkli novinára a opozičného aktivistu Ramana Prataseviča, ktorý bol na palube. Počas prehliadky lietadla sa na palube nenašiel nijaký podozrivý predmet.



Šéfovia vlád a štátov EÚ počas pracovnej večere v rámci prvej časti dvojdňového summitu vyzvali na cielené sankcie proti jednotlivcom aj proti organizáciám a hospodárskym subjektom, ktoré mali nejaký podiel na odklonení lietadla na trase Atény - Vilnius a na zadržaní mladého novinára a jeho spoločníčky.



Lídri EÚ v spoločnom vyhlásení zároveň uviedli, že ministri členských krajín vo formáte Rady EÚ prijmú opatrenia, ktoré zabránia bieloruským leteckým spoločnostiam lietať vo vzdušnom priestore EÚ, ako aj mať prístup na letiská pod správou krajín Únie.