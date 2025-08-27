< sekcia Zahraničie
Hamas odmietol izraelské zdôvodnenie útoku na nemocnicu v Pásme Gazy
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil incident za „tragickú nehodu“. Medzinárodní lídri a organizácie na ochranu ľudských práv útok odsúdili.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Gaza 26. augusta (TASR) - Palestínske hnutie Hamas v utorok ostro skritizovalo izraelské vyhlásenie, podľa ktorého bol pondelkový útok na nemocnicu v Pásme Gazy zameraný na predpokladanú sledovaciu kameru Hamasu. Toto obvinenie označilo za nepodložené, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Izrael „sa pokúsil ospravedlniť tento zločin vymysleným tvrdením, že jeho cieľom bola kamera – toto tvrdenie je však nepodložené, chýbajú akékoľvek dôkazy a jeho jediným cieľom je vyhnúť sa právnej a morálnej zodpovednosti za masaker v plnom rozsahu,“ uviedlo hnutie vo vyhlásení.
Útok na Násirovu nemocnicu v meste Chán Júnis si vyžiadal 20 obetí vrátane piatich novinárov. Izraelská armáda uviedla, že úder bol mierený na predpokladanú sledovaciu kameru Hamasu a osoby identifikované ako militanti. Priznala pritom viacero „medzier“ vo vyšetrovaní, napríklad pri objasnení, akú muníciu použili na zničenie kamery.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil incident za „tragickú nehodu“. Medzinárodní lídri a organizácie na ochranu ľudských práv útok odsúdili.
Izrael „sa pokúsil ospravedlniť tento zločin vymysleným tvrdením, že jeho cieľom bola kamera – toto tvrdenie je však nepodložené, chýbajú akékoľvek dôkazy a jeho jediným cieľom je vyhnúť sa právnej a morálnej zodpovednosti za masaker v plnom rozsahu,“ uviedlo hnutie vo vyhlásení.
Útok na Násirovu nemocnicu v meste Chán Júnis si vyžiadal 20 obetí vrátane piatich novinárov. Izraelská armáda uviedla, že úder bol mierený na predpokladanú sledovaciu kameru Hamasu a osoby identifikované ako militanti. Priznala pritom viacero „medzier“ vo vyšetrovaní, napríklad pri objasnení, akú muníciu použili na zničenie kamery.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil incident za „tragickú nehodu“. Medzinárodní lídri a organizácie na ochranu ľudských práv útok odsúdili.