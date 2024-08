Hamas odmietol návrhy predložené na najnovšom kole rokovaní o prímerí

Gaza 19. augusta (TASR) - Palestínske hnutie Hamas v nedeľu odmietlo návrhy predložené na najnovšom kole rokovaní o prímerí v Pásme Gazy. Izraelského premiéra Benjamina Netanjahua obvinilo z marenia snáh o dosiahnutie dohody, píše TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.



Na základe informácii od sprostredkovateľov o rokovaniach v Dauhe sa hnutie opäť presvedčilo, že Netanjahu naďalej kladie prekážky na ceste k dohode, uviedol Hamas.



Išlo o prvé vyhlásenie Hamasu v súvislosti s najnovším kolom rokovaní o prímerí v Pásme Gazy, ktoré sa konalo vo štvrtok a v piatok v katarskej Dauhe. Hamas svojich zástupcov na rokovanie nevyslal. Sprostredkovateľmi rozhovorov sú USA, Egypt a Katar pripomína DPA.



Palestínske hnutie tvrdí, že Netanjahu je "plne zodpovedný za marenie úsilia sprostredkovateľov" o dosiahnutie dohody a nesie plnú zodpovednosť za životy rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. Hamas zároveň zopakoval, že naďalej podporuje návrh dohody, ktorý koncom mája predstavil prezident USA Joe Biden.



Izraelský premiér v nedeľu vyzval na zvýšenie tlaku na Hamas pred novým kolom rokovaní. "Hamas až do tejto chvíle zostáva neústupný. Na rokovania v Dauhe dokonca nevyslal ani svojho zástupcu. Preto by mal byť tlak zameraný na Hamas a (Jahjú) Sinvára, nie na izraelskú vládu," povedal Netanjahu počas zasadnutia vlády s odkazom na novovymenovaného lídra hnutia.



Biden v nedeľu uviedol, že dohoda medzi Izraelom a Hamasom je naďalej možná. "My sa nevzdávame," dodal s tým, že rokovania pokračujú.