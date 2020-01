Hamas odmietol Trumpov mierový plán

Gaza 28. januára (TASR) – Palestínske militantné hnutie Hamas odmietlo mierový plán, ktorý dnes predstavil americký prezident Donald Trump, informovala agentúra AP.



"Sme si istí, že naši palestínski občania tieto sprisahania nenechajú prejsť. Takže všetky možnosti sú otvorené. Okupácia (izraelská) a vláda USA ponesú zodpovednosť za to, čo urobili," uviedol vysoko postavený líder Hamasu Chálil Hajja.



Podľa agentúry AFP Hajja zdôraznil, že Palestínčania neprijmú "žiadnu náhradu za Jeruzalem ako hlavné mesto palestínskeho štátu".



Trump na spoločnej tlačovej konferencii s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Bielom dome, na ktorej sa nezúčastnili nijakí palestínski predstavitelia, navrhol vznik palestínskeho štátu ako súčasť svojho mierového plánu pre Blízky východ.



Osemdesiatstranový dokument predpokladá, že Jeruzalem zostane nerozdeleným hlavným mestom Izraela. Trump však zároveň povedal, že východný Jeruzalem má potenciál stať sa hlavným mestom palestínskeho štátu.



V oblastiach, ktoré by sa mali stať súčasťou nového štátu, plán navrhuje pozastavenie rozvoja izraelských osád na štyri roky.



Netanjahu podľa agentúry AFP vyhlásil, že USA uznajú izraelské osady na západnom brehu Jordánu ako súčasť Izraela. Ten by si mal zároveň zachovať suverenitu nad údolím Jordánu. Palestínski utečenci nebudú mať právo vrátiť sa do Izraela.



Netanjahu dodal, že je otvorený rokovaniam s predstaviteľmi palestínskej autonómie. Aby palestínsky štát vznikol, musia však Palestínčania najskôr uznať Izrael ako židovský štát.