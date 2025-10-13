Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. október 2025
Hamas odovzdá Červenému krížu iba štyri telá mŕtvych rukojemníkov

Dav sa zhromažďuje okolo autobusu prevážajúceho palestínskych väzňov, ktorí boli prepustení z izraelskej väznice v rámci dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom v Ramalláhu na západnom brehu Jordánu v pondelok 13. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Hamas už v pondelok prepustil posledných 20 žijúcich izraelských rukojemníkov a odovzdal ich v dvoch vlnách pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža.

Autor TASR
Gaza 13. októbra (TASR) - Ozbrojené krídlo palestínskeho militantného hnutia Hamas - Brigády Izzadína al-Kassáma - v pondelok oznámilo, že v rámci dohody o prímerí s Izraelom odovzdá telá štyroch rukojemníkov. Podľa dohody však malo odovzdať pozostatky až 28 izraelských rukojemníkov. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News.

Hamas už v pondelok prepustil posledných 20 žijúcich izraelských rukojemníkov a odovzdal ich v dvoch vlnách pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK). Popoludní sa očakávalo odovzdanie pozostatkov 28 rukojemníkov. Avšak Izraelské Fórum príbuzných rukojemníkov oznámilo, že podľa jeho informácií odovzdá palestínske militantné hnutie v pondelok Izraelu iba štyri telá mŕtvych rukojemníkov. Túto správu následne potvrdilo aj vojenské krídlo Hamasu.

Palestínski militanti odovzdajú telá Guya Iluza, Josiho Šarabiho a Daniela Peresa. Presný čas odovzdania neuviedli, avšak stanica Sky News s odvolaním na izraelskú armádu informuje, že pracovníci MVČK smerujú na juh Pásma Gazy, kde prevezmú niekoľko rakiev s pozostatkami rukojemníkov.

Spomínané izraelské fórum označilo krok Hamasu za „hrubé porušenie“ dohody o prímerí. Hnutie totiž uviedlo, že prepustí všetkých živých rukojemníkov a odovzdá telá všetkých mŕtvych rukojemníkov.

Tento záväzok vyplýva z prvej fázy mierovej dohody medzi Izraelom a Hamasom, ktorá zahŕňa prímerie, úplné stiahnutie sa izraelských jednotiek z častí Pásma Gazy, výmenu všetkých izraelských rukojemníkov za palestínskych väzňov a nasadenie medzinárodných stabilizačných síl pod mandátom OSN.
