< sekcia Zahraničie
Hamas odovzdá pozostatky ďalších dvoch rukojemníkov
Podľa dohody o prímerí mal Hamas v rámci prvej fázy odovzdať zvyšných 20 živých rukojemníkov a ostatky 28 rukojemníkov.
Autor TASR
Gaza 15. októbra (TASR) - Ozbrojené krídlo palestínskeho militantného hnutia Hamas - Brigády Izzadína al-Kassáma - oznámilo, že v stredu odovzdá ďalšie dve telá izraelských rukojemníkov v rámci dohody s Izraelom o prímerí v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice Sky News.
Brigády Izzadína al-Kassáma vo svojom vyhlásení uviedli, že v rámci výmeny rukojemníkov a väzňov sa rozhodli „odovzdať telá dvoch zajatcov okupanta v Pásme Gazy o 22.00 h miestneho času (21.00 h SELČ)“.
Podľa dohody o prímerí mal Hamas v rámci prvej fázy odovzdať zvyšných 20 živých rukojemníkov a ostatky 28 rukojemníkov. V pondelok však odovzdal len štyri telá - troch Izraelčanov a jedného Nepálčana. Následne v utorok vrátil ďalšie štyri telá. Jedno z nich však podľa izraelskej armády nepatrí žiadnemu izraelskému rukojemníkovi.
Hnutie opakovane upozornilo, že má problém nájsť telá rukojemníkov. Izrael obviňuje palestínske hnutie z porušovania prímeria. Z dôvodu, že Hamas neodovzdal všetky telá, izraelskí predstavitelia v utorok uviedli, že hraničný priechod Rafah medzi Egyptom a Pásmom Gazy ostane v stredu zatvorený a dodávky humanitárnej pomoci do vojnou zničenej palestínskej enklávy budú obmedzené.
Na základe spomínanej dohody o prímerí mal Izrael vrátiť 15 tiel za každého zosnulého izraelského rukojemníka, ktorého ostatky Hamas odovzdal. Dosiaľ Izrael odovzdal 90 tiel Palestínčanov. Podľa ministerstva zdravotníctva kontrolovaného Hamasom boli na tele známky mučenia, zmrzačenia a popravy.
Brigády Izzadína al-Kassáma vo svojom vyhlásení uviedli, že v rámci výmeny rukojemníkov a väzňov sa rozhodli „odovzdať telá dvoch zajatcov okupanta v Pásme Gazy o 22.00 h miestneho času (21.00 h SELČ)“.
Podľa dohody o prímerí mal Hamas v rámci prvej fázy odovzdať zvyšných 20 živých rukojemníkov a ostatky 28 rukojemníkov. V pondelok však odovzdal len štyri telá - troch Izraelčanov a jedného Nepálčana. Následne v utorok vrátil ďalšie štyri telá. Jedno z nich však podľa izraelskej armády nepatrí žiadnemu izraelskému rukojemníkovi.
Hnutie opakovane upozornilo, že má problém nájsť telá rukojemníkov. Izrael obviňuje palestínske hnutie z porušovania prímeria. Z dôvodu, že Hamas neodovzdal všetky telá, izraelskí predstavitelia v utorok uviedli, že hraničný priechod Rafah medzi Egyptom a Pásmom Gazy ostane v stredu zatvorený a dodávky humanitárnej pomoci do vojnou zničenej palestínskej enklávy budú obmedzené.
Na základe spomínanej dohody o prímerí mal Izrael vrátiť 15 tiel za každého zosnulého izraelského rukojemníka, ktorého ostatky Hamas odovzdal. Dosiaľ Izrael odovzdal 90 tiel Palestínčanov. Podľa ministerstva zdravotníctva kontrolovaného Hamasom boli na tele známky mučenia, zmrzačenia a popravy.