Hamas odovzdá telá izraelských rukojemníkov bez sprievodných ceremónií

Gaza 26. februára (TASR) - Militantné hnutie Hamas v stredu večer vydá telá štyroch izraelských rukojemníkov bez akýchkoľvek ceremónií, potvrdila kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



"V súlade s izraelskými požiadavkami sme dosiahli dohodu so sprostredkovateľmi - naši štyria padlí rukojemníci budú dnes večer vrátení v rámci prvej fázy (dohody o prímerí), a to dohodnutým postupom a bez ceremónií Hamasu," uviedol Netanjahuov úrad.



Podľa Reuters by malo palestínske hnutie telá rukojemníkov vydať medzi 22.00 h a polnocou miestneho času (21.00 až 23.00 h SEČ).



Predošlé odovzdávania rukojemníkov sprevádzali verejné ceremónie Hamasu, ktoré Izrael aj medzinárodné spoločenstvo odsúdili. V reakcii na nich v sobotu Izrael zablokoval prepúšťanie stoviek palestínskych väzňov a požadoval, aby Hamas tieto ceremónie zastavil.



Výmenou za štyroch zosnulých rukojemníkov by mal Izrael prepustiť viac ako 600 palestínskych väzňov.