Pondelok 13. október 2025
Hamas odovzdal Červenému krížu ďalších 13 izraelských rukojemníkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Gaza/Jeruzalem 13. októbra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok na juhu Pásma Gazy odovzdalo pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) aj druhú skupinu trinástich izraelských rukojemníkov. Informuje o tom TASR podľa správy spravodajského webu The Times of Israel (TOI) a agentúr AFP a DPA.
.

