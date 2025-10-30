< sekcia Zahraničie
Hamas odovzdal Červenému krížu dve rakvy s ostatkami rukojemníkov
Vracanie tiel rukojemníkov Izraelu vytvorilo napätie počas krehkého prímeria, keďže Hamas mal ostatky 28 rukojemníkov odovzdať do 72 hodín od pozastavenia bojov.
Autor TASR
Gaza 30. októbra (TASR) - Izraelská armáda vo štvrtok oznámila, že palestínske militantné hnutie Hamas odovzdalo predstaviteľom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) ostatky ďalších dvoch rukojemníkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Podľa informácií poskytnutých Červeným krížom boli do jeho opatery odovzdané dve rakvy so zosnulými rukojemníkmi a sú na ceste k jednotkám izraelskej armády v Pásme Gazy,“ uviedla armáda a bezpečnostná agentúra vo vyhlásení. MVČK odovzdá telá izraelskej armáde na území palestínskej enklávy, kde sa podľa spravodajského portálu The Times of Israel uskutoční krátky obrad vedený vojenským rabínom. Armáda následne prevezie ostatky do Izraela na identifikáciu.
Vracanie tiel rukojemníkov Izraelu vytvorilo napätie počas krehkého prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti 10. októbra, keďže Hamas mal ostatky 28 rukojemníkov odovzdať do 72 hodín od pozastavenia bojov. Telá však odovzdáva postupne, čo odôvodňuje tým, že niektoré ostatky nevie lokalizovať.
Palestínske hnutie v pondelok podľa Izraela odovzdalo časť ostatkov rukojemníka, ktorých väčšinu izraelská armáda získala ešte v decembri 2023. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu následne obvinil Hamas z porušenia prímeria a nariadil armáde útoky na Pásmo Gazy, ktoré si vyžiadali viac ako 100 obetí. Izraelská armáda v stredu oznámila, že od 10.00 h miestneho času (09.00 h SEČ) začala opäť uplatňovať prímerie. Palestínski obyvatelia a svedkovia avšak aj vo štvrtok hlásili izraelské útoky na juhu enklávy.
