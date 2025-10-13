< sekcia Zahraničie
Hamas odovzdal Červenému krížu ostatky dvoch izraelských rukojemníkov
Hamas tvrdí, že nevie, kde sa všetky telá nachádzajú, takže ich odovzdanie istý čas potrvá.
Autor TASR
Gaza 13. októbra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok v Gaze odovzdalo pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) telá dvoch izraelských rukojemníkov, oznámil predstaviteľ podieľajúci sa na tejto operácii. Podľa izraelskej armády hnutie odovzdá v pondelok ešte ďalšie dve telá. V rámci dohody o prímerí s Izraelom mal však Hamas odovzdať ostatky 28 rukojemníkov. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a stanice Sky News.
Hamas tvrdí, že nevie, kde sa všetky telá nachádzajú, takže ich odovzdanie istý čas potrvá. Hamas je podľa izraelskej armády „povinný dodržať dohodu a vynaložiť potrebné úsilie na odovzdanie všetkých padlých“.
Podľa mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa bol Hamas povinný prepustiť všetkých rukojemníkov, živých aj mŕtvych, do 72 hodín od ukončenia bojov, pričom táto lehota uplynula v pondelok napoludnie, objasňuje Sky News.
Palestínske hnutie v pondelok prepustilo 20 živých izraelských rukojemníkov. Po tom, čo uviedlo, že odovzdá len štyri telá, ho izraelský minister obrany Jisrael Kac obvinil z nesplnenia záväzkov.
„Každé oneskorenie alebo úmyselné vyhýbanie sa plneniu dohody bude považované za jej hrubé porušenie a budeme naň primerane reagovať,“ napísal Kac na sieti X.