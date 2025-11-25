< sekcia Zahraničie
Hamas odovzdal Červenému krížu rakvu s telom ďalšieho rukojemníka
Izrael výmenou za to prepustil takmer 2000 palestínskych väzňov a vrátil telá stoviek mŕtvych Palestínčanov.
Autor TASR
Gaza/Tel Aviv 25. novembra (TASR) - Pracovníci Červeného kríža prevzali v utorok od palestínskeho hnutia Hamas rakvu s telom zabitého rukojemníka, ktorú následne prevezú do Izraelom kontrolovanej časti Pásma Gazy, kde sa uskutoční krátky obrad v prítomnosti rabína, informovali spravodajský web The Times of Israel (TOI) a agentúra AFP.
Nález tela jedného z posledných troch rukojemníkov zadržiavaných v palestínskom Pásme Gazy oznámilo ozbrojené krídlo palestínskej militantnej skupiny Islamský džihád v pondelok. Médiá súčasne upozornili, že Islamský džihád ani palestínske radikálne hnutie Hamas vtedy neoznámili plán na prevoz tela do Izraela.
Tieto telesné ostatky sa našli počas pátracích operácií v centrálnej časti Pásma Gazy, spresnili vo svojom stanovisku Brigády al-Kuds. TOI uviedol, že telo sa našlo v oblasti severne od Nusajrátu v centrálnej časti Pásma Gazy.
Na začiatku prímeria medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas, sprostredkovaného Spojenými štátmi a účinného od 10. októbra, zadržiavali militanti v Pásme Gazy 20 živých rukojemníkov a telá 28 mŕtvych rukojemníkov. Hamas odvtedy prepustil všetkých živých rukojemníkov a v utorok vrátil ostatky 26. mŕtveho rukojemníka.
Izrael výmenou za to prepustil takmer 2000 palestínskych väzňov a vrátil telá stoviek mŕtvych Palestínčanov.
