< sekcia Zahraničie
Hamas odovzdal Červenému krížu telá dvoch ďalších rukojemníkov
Ostatky však vracia postupne a opakovane upozornilo, že má problém nájsť telá rukojemníkov.
Autor TASR
Gaza 18. októbra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v sobotu v Pásme Gazy v rámci dohody o prímerí s Izraelom odovzdalo predstaviteľom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) ostatky ďalších dvoch rukojemníkov, oznámila izraelská armáda. TASR o tom informuje podľa správy agentúr AFP a AP.
„Podľa informácií od Červeného kríža boli dve rakvy so zosnulými rukojemníkmi odovzdané do starostlivosti jeho predstaviteľov a sú na ceste k jednotkám izraelskej armády a bezpečnostnej služby v Pásme Gazy,“ uviedla armáda vo vyhlásení.
Ozbrojené krídlo Hamasu - Brigády Izzadína al-Kassáma - na platforme Telegram v sobotu avizovalo, že „o 22.00 h miestneho času (21.00 h SELČ) odovzdá telá dvoch izraelských zajatcov, ktorých pozostatky boli skôr dnes nájdené v Pásme Gazy“.
Na základe dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom, ktorú inicioval americký prezident Donald Trump, palestínske hnutie v pondelok prepustilo 20 živých rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy od začiatku konfliktu v októbri 2023. Odovzdať malo aj všetkých 28 tiel rukojemníkov. Ostatky však vracia postupne a opakovane upozornilo, že má problém nájsť telá rukojemníkov.
Sprostredkovatelia rokovaní medzi Izraelom a Hamasom pritom žiadajú Spojené štáty, aby vyvinuli tlak na Izrael, aby upustil od požiadavky na návrat tiel všetkých mŕtvych rukojemníkov a prešiel k ďalšej fáze rokovaní zameranej na ukončenie bojov v Pásme Gazy. Izrael však naznačil, že sa do rokovaní o obnove a správe Pásma Gazy nezapojí, kým nebude ukončená prvá fáza dohody – teda návrat všetkých rukojemníkov, živých i mŕtvych.
„Podľa informácií od Červeného kríža boli dve rakvy so zosnulými rukojemníkmi odovzdané do starostlivosti jeho predstaviteľov a sú na ceste k jednotkám izraelskej armády a bezpečnostnej služby v Pásme Gazy,“ uviedla armáda vo vyhlásení.
Ozbrojené krídlo Hamasu - Brigády Izzadína al-Kassáma - na platforme Telegram v sobotu avizovalo, že „o 22.00 h miestneho času (21.00 h SELČ) odovzdá telá dvoch izraelských zajatcov, ktorých pozostatky boli skôr dnes nájdené v Pásme Gazy“.
Na základe dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom, ktorú inicioval americký prezident Donald Trump, palestínske hnutie v pondelok prepustilo 20 živých rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy od začiatku konfliktu v októbri 2023. Odovzdať malo aj všetkých 28 tiel rukojemníkov. Ostatky však vracia postupne a opakovane upozornilo, že má problém nájsť telá rukojemníkov.
Sprostredkovatelia rokovaní medzi Izraelom a Hamasom pritom žiadajú Spojené štáty, aby vyvinuli tlak na Izrael, aby upustil od požiadavky na návrat tiel všetkých mŕtvych rukojemníkov a prešiel k ďalšej fáze rokovaní zameranej na ukončenie bojov v Pásme Gazy. Izrael však naznačil, že sa do rokovaní o obnove a správe Pásma Gazy nezapojí, kým nebude ukončená prvá fáza dohody – teda návrat všetkých rukojemníkov, živých i mŕtvych.