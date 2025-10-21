< sekcia Zahraničie
Hamas odovzdal Červenému krížu telá dvoch izraelských rukojemníkov
Autor TASR
Gaza 21. októbra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v utorok odovzdalo predstaviteľom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) pozostatky ďalších dvoch izraelských rukojemníkov, oznámila izraelská armáda. Militanti tak vrátili už 15 z 28 tiel rukojemníkov, ktoré sa zaviazali odovzdať v rámci dohody o prímerí s Izraelom. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Podľa informácií, ktoré poskytol Červený kríž, boli dve rakvy so zosnulými rukojemníkmi odovzdané do starostlivosti jeho predstaviteľov a sú na ceste k jednotkám (izraelskej armády) v Pásme Gazy,“ uviedla armáda vo vyhlásení.
Ozbrojené krídlo Hamasu, Brigády Izzadína al-Kassáma, v utorok avizovalo, že „o 21.00 h miestneho času (20.00 h SELČ) odovzdajú telá dvoch izraelských väzňov, ktoré boli dnes exhumované v Pásme Gazy“.
Portál The Times of Israel (TOI) informoval, že izraelská armáda po prevzatí tela usporiada pod vedením vojenského rabína malý obrad. To isté avizoval TOI aj pri pondelkovom odovzdaní tela v poradí 13. rukojemníka od uzavretia prímeria v Gaze z 10. októbra.
Na základe dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom, ktorú inicioval americký prezident Donald Trump, palestínske hnutie minulý týždeň v pondelok prepustilo posledných 20 živých rukojemníkov. V Pásme Gazy boli zadržiavaní od začiatku konfliktu 7. októbra 2023. Hamas mal odovzdať aj všetkých 28 tiel mŕtvych rukojemníkov. Vracia ich postupne s tým, že v zničenom Pásme Gazy má problém nájsť miesta ich uloženia.
Americký viceprezident J. D. Vance na tlačovej konferencii v utorok vyzval Izrael na trpezlivosť v súvislosti s návratom tiel zosnulých rukojemníkov. „Niektorí z týchto rukojemníkov sú pochovaní pod tisícami kilogramov trosiek,“ pripomenul.
