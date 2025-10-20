Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hamas odovzdal Červenému krížu telo ďalšieho izraelského rukojemníka

Gaza 20. októbra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok odovzdalo predstaviteľom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) pozostatky ďalšieho izraelského rukojemníka, oznámila izraelská armáda. Podľa agentúry AFP Hamas vrátil telo v poradí 13. rukojemníka od 10. októbra, kedy vstúpilo do platnosti prímerie v Pásme Gazy, píše TASR.

Podľa informácií poskytnutých Červeným krížom bola rakva so zosnulým rukojemníkom odovzdaná do starostlivosti jeho predstaviteľov a je na ceste k vojakom izraelskej armády v Pásme Gazy,“ uviedla armáda vo vyhlásení.

Ozbrojené krídlo Hamasu - Brigády Izzadína al-Kassáma - skôr v pondelok avizovalo, že „o 20.00 h miestneho času (19.00 h SELČ) odovzdá telo izraelského väzňa, ktoré bolo exhumované včera (v nedeľu - pozn. TASR) v Pásme Gazy“.

Portál The Times of Israel informoval, izraelská armáda po získaní tela usporiada pod vedením vojenského rabína malý obrad.

Na základe dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom, ktorú inicioval americký prezident Donald Trump, palestínske hnutie minulý týždeň v pondelok prepustilo 20 živých rukojemníkov. V Pásme Gazy boli zadržiavaní od začiatku konfliktu 7. októbra 2023. Odovzdať malo aj všetkých 28 tiel mŕtvych rukojemníkov. Vracia ich postupne s tým, že v zničenom Pásme Gazy má problém nájsť miesta ich uloženia.

Sprostredkovatelia rokovaní medzi Izraelom a Hamasom žiadajú Spojené štáty, aby vyvinuli tlak na Izrael, aby nepožadoval návrat tiel všetkých mŕtvych rukojemníkov a prešiel k ďalšej fáze rokovaní zameranej na ukončenie bojov. Izrael naznačil, že sa do rokovaní o obnove a správe Pásma Gazy nezapojí až do ukončenia prvej fázy dohody – teda návratu všetkých rukojemníkov, živých i mŕtvych.
