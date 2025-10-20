< sekcia Zahraničie
Hamas odovzdal Červenému krížu telo ďalšieho izraelského rukojemníka
Portál The Times of Israel informoval, izraelská armáda po získaní tela usporiada pod vedením vojenského rabína malý obrad.
Autor TASR
Gaza 20. októbra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok odovzdalo predstaviteľom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) pozostatky ďalšieho izraelského rukojemníka, oznámila izraelská armáda. Podľa agentúry AFP Hamas vrátil telo v poradí 13. rukojemníka od 10. októbra, kedy vstúpilo do platnosti prímerie v Pásme Gazy, píše TASR.
„Podľa informácií poskytnutých Červeným krížom bola rakva so zosnulým rukojemníkom odovzdaná do starostlivosti jeho predstaviteľov a je na ceste k vojakom izraelskej armády v Pásme Gazy,“ uviedla armáda vo vyhlásení.
Ozbrojené krídlo Hamasu - Brigády Izzadína al-Kassáma - skôr v pondelok avizovalo, že „o 20.00 h miestneho času (19.00 h SELČ) odovzdá telo izraelského väzňa, ktoré bolo exhumované včera (v nedeľu - pozn. TASR) v Pásme Gazy“.
Portál The Times of Israel informoval, izraelská armáda po získaní tela usporiada pod vedením vojenského rabína malý obrad.
Na základe dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom, ktorú inicioval americký prezident Donald Trump, palestínske hnutie minulý týždeň v pondelok prepustilo 20 živých rukojemníkov. V Pásme Gazy boli zadržiavaní od začiatku konfliktu 7. októbra 2023. Odovzdať malo aj všetkých 28 tiel mŕtvych rukojemníkov. Vracia ich postupne s tým, že v zničenom Pásme Gazy má problém nájsť miesta ich uloženia.
Sprostredkovatelia rokovaní medzi Izraelom a Hamasom žiadajú Spojené štáty, aby vyvinuli tlak na Izrael, aby nepožadoval návrat tiel všetkých mŕtvych rukojemníkov a prešiel k ďalšej fáze rokovaní zameranej na ukončenie bojov. Izrael naznačil, že sa do rokovaní o obnove a správe Pásma Gazy nezapojí až do ukončenia prvej fázy dohody – teda návratu všetkých rukojemníkov, živých i mŕtvych.
„Podľa informácií poskytnutých Červeným krížom bola rakva so zosnulým rukojemníkom odovzdaná do starostlivosti jeho predstaviteľov a je na ceste k vojakom izraelskej armády v Pásme Gazy,“ uviedla armáda vo vyhlásení.
Ozbrojené krídlo Hamasu - Brigády Izzadína al-Kassáma - skôr v pondelok avizovalo, že „o 20.00 h miestneho času (19.00 h SELČ) odovzdá telo izraelského väzňa, ktoré bolo exhumované včera (v nedeľu - pozn. TASR) v Pásme Gazy“.
Portál The Times of Israel informoval, izraelská armáda po získaní tela usporiada pod vedením vojenského rabína malý obrad.
Na základe dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom, ktorú inicioval americký prezident Donald Trump, palestínske hnutie minulý týždeň v pondelok prepustilo 20 živých rukojemníkov. V Pásme Gazy boli zadržiavaní od začiatku konfliktu 7. októbra 2023. Odovzdať malo aj všetkých 28 tiel mŕtvych rukojemníkov. Vracia ich postupne s tým, že v zničenom Pásme Gazy má problém nájsť miesta ich uloženia.
Sprostredkovatelia rokovaní medzi Izraelom a Hamasom žiadajú Spojené štáty, aby vyvinuli tlak na Izrael, aby nepožadoval návrat tiel všetkých mŕtvych rukojemníkov a prešiel k ďalšej fáze rokovaní zameranej na ukončenie bojov. Izrael naznačil, že sa do rokovaní o obnove a správe Pásma Gazy nezapojí až do ukončenia prvej fázy dohody – teda návratu všetkých rukojemníkov, živých i mŕtvych.