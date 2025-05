Hamas odovzdal rukojemníka Edana Alexandra Červenému krížu

Tel Aviv 12. mája (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas odovzdalo v pondelok do rúk Červeného kríža 21-ročného americko-izraelského rukojemníka Edana Alexandra, ktorého zadržiavalo v Pásme Gazy, uviedli izraelské médiá. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a denníka The Jerusalem Post, podľa ktorého je Alexander už na ceste do Izraela.



Edana Alexandra podľa médií prevezú na vojenskú základňu Re'im na okraji Pásma Gazy, kde sa stretne so svojou rodinou. Následne ho zrejme odtiaľ prevezú do nemocnice, píše DPA.



Alexandrova rodina v nedeľu večer uviedla, že z Pásma Gazy bude prepustený „v najbližších dňoch“.



Alexander je vojak, ktorý vyrastal v Spojených štátoch, avšak slúžil v izraelskej armáde. Bol unesený z vojenskej základne počas útoku vedeného Hamasom 7. októbra 2023, ktorý viedol k vojne v Pásme Gazy.



Hamas pred niekoľkými dňami uviedol, že ohľadne prepustenia Edana Alexandra je v kontakte s americkými predstaviteľmi.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok vyhlásil, že prepustenie Alexandra prebehne bez toho, aby Izrael ponúkol čokoľvek ako protihodnotu. Podľa Netanjahua zadržiava hnutie Hamas v tejto palestínskej enkláve ešte 21 rukojemníkov, ktorí sú stále nažive. Podľa niektorých zdrojov sú však už ostatní rukojemníci zrejme mŕtvi.