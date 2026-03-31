Hamas odsúdil prijatie zákona o treste smrti v Knesete
Za návrh zákona rozširujúceho trest smrti v Izraeli, s ktorým prišiel krajne pravicový minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben Gvir, hlasovalo 62 zo 120 poslancov.
Ramalláh 30. marca (TASR) - Palestínska samospráva (PA) odsúdila v pondelok prijatie návrhu zákona v izraelskom parlamente, ktorý umožní popravovať Palestínčanov obvinených zo smrtiacich útokov na Izraelčanov, a nazvala túto legislatívu „nebezpečnou eskaláciou“. Schválenie zákona kritizovalo aj militantné hnutie Hamas, píše TASR podľa správ agentúry AFP.
Palestínske ministerstvo zahraničných vecí so sídlom v Ramalláhu v príspevku na sociálnej sieti X uviedlo, že „Izrael nad palestínskym územím nemá žiadnu suverenitu“.
„Tento zákon opäť odhaľuje povahu izraelského koloniálneho systému, ktorý sa snaží legitimizovať mimosúdne zabíjanie pod legislatívnym krytím,“ uvádza sa ďalej v príspevku.
Návrh zákona kritizovalo aj palestínske militantné hnutie Hamas. Jeho prijatie vo svojom vyhlásení označilo za „krvavú súčasť izraelskej politiky zabíjania a terorizmu“.
Za návrh zákona rozširujúceho trest smrti v Izraeli, s ktorým prišiel krajne pravicový minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben Gvir, hlasovalo 62 zo 120 poslancov Knesetu vrátane premiéra Benjamina Netanjahua. Proti ich bolo 48. Zvyšní zákonodarcovia sa hlasovania zdržali alebo neboli prítomní.
V Izraeli sa trest smrti v súčasnosti ukladá iba za spáchanie niekoľkých mimoriadne závažných trestných činov, ako je vlastizrada alebo zločiny proti ľudskosti. Židovský štát ho však v praxi nevyužíva. Poslednou popravenou osobou bol v roku 1962 nacistický vojnový zločinec a jeden z hlavných organizátorov holokaustu Adolf Eichmann.
Vymerať trest smrti budú môcť súdy po novom tým, ktorí spáchali nacionalisticky motivovanú vraždu občana Izraela, kvalifikovanú ako „terorizmus“. Podľa médií sa však zrejme nebude uplatňovať rovnako pre všetkých a obesenie by sa mohlo stať štandardným trestom pre Palestínčanov, ktorých odsúdili za útoky na Izraelčanov so smrteľnými následkami.
Palestínske ministerstvo zahraničných vecí so sídlom v Ramalláhu v príspevku na sociálnej sieti X uviedlo, že „Izrael nad palestínskym územím nemá žiadnu suverenitu“.
„Tento zákon opäť odhaľuje povahu izraelského koloniálneho systému, ktorý sa snaží legitimizovať mimosúdne zabíjanie pod legislatívnym krytím,“ uvádza sa ďalej v príspevku.
Návrh zákona kritizovalo aj palestínske militantné hnutie Hamas. Jeho prijatie vo svojom vyhlásení označilo za „krvavú súčasť izraelskej politiky zabíjania a terorizmu“.
Za návrh zákona rozširujúceho trest smrti v Izraeli, s ktorým prišiel krajne pravicový minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben Gvir, hlasovalo 62 zo 120 poslancov Knesetu vrátane premiéra Benjamina Netanjahua. Proti ich bolo 48. Zvyšní zákonodarcovia sa hlasovania zdržali alebo neboli prítomní.
V Izraeli sa trest smrti v súčasnosti ukladá iba za spáchanie niekoľkých mimoriadne závažných trestných činov, ako je vlastizrada alebo zločiny proti ľudskosti. Židovský štát ho však v praxi nevyužíva. Poslednou popravenou osobou bol v roku 1962 nacistický vojnový zločinec a jeden z hlavných organizátorov holokaustu Adolf Eichmann.
Vymerať trest smrti budú môcť súdy po novom tým, ktorí spáchali nacionalisticky motivovanú vraždu občana Izraela, kvalifikovanú ako „terorizmus“. Podľa médií sa však zrejme nebude uplatňovať rovnako pre všetkých a obesenie by sa mohlo stať štandardným trestom pre Palestínčanov, ktorých odsúdili za útoky na Izraelčanov so smrteľnými následkami.