Hamas odsúdil rozhodnutie Izraela zakázať niektoré mimovládky v Gaze
Autor TASR
Gaza 31. decembra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v stredu odsúdilo rozhodnutie Izraela zakázať 37 humanitárnych organizácií pôsobiacich v Pásme Gazy. Ide podľa neho o krok zameraný proti Palestínčanom a hnutie medzinárodné spoločenstvo vyzvalo, aby zákazu zabránil. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Rozhodnutie okupačnej vlády zrušiť licencie na činnosť desiatok medzinárodných humanitárnych organizácií predstavuje nebezpečnú eskaláciu a hrubé ignorovanie humanitárneho systému,“ uviedol Hamas vo vyhlásení. „Vyzývame medzinárodné spoločenstvo, najmä Organizáciu Spojených národov, aby prijali urýchlené a účinné opatrenia na odsúdenie tohto zločinného správania,“ dodali militanti.
Izraelské orgány v utorok oznámili, že od začiatku roka 2026 zastavia činnosť viacerých humanitárnych organizácií v Pásme Gazy vrátane Lekárov bez hraníc (MSF) alebo medzinárodnej charity Oxfam. Rozhodnutie vláda v Jeruzaleme odôvodnila tým, že dotknuté organizácie nespĺňajú nové požiadavky na poskytovanie informácií o svojich zamestnancoch, financovaní a aktivitách. MSF zároveň obvinilo, že neobjasnili úlohy niektorých svojich zamestnancov, ktorých Izrael obviňuje zo spolupráce s Hamasom a inými militantnými skupinami.
