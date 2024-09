Hamas odsúdil útok na veliteľa Hizballáhu na predmestí Bejrútu

Jeruzalem 20. septembra (TASR) - Izraelský minister obrany Joav Galant v piatok vyhlásil, že izraelská armáda bude pokračovať vo svojich operáciách, kým nedosiahne stanovený cieľ, ktorým je návrat obyvateľov zo severu Izraela do svojich domovov. Agentúra TASR o tom informuje s odvolaním sa na Galantov status na sieti X, ktorý citoval spravodajský web The Times of Israel (TOI).



Galantov status súvisí s piatkovou operáciou izraelskej armády, ktorá uskutočnila cielený útok na južnom predmestí libanonskej metropoly Bejrút. Pri nálete prišiel o život veliteľ jednotiek proiránskeho šiitského hnutia Hizballáh Ibráhím Ákil.



TOI doplnil, že Galant po tejto vojenskej operácii absolvoval jej vyhodnotenie s náčelníkom generálneho štábu izraelskej armády Hercim Halevim, ako aj ďalšími vysokopostavenými dôstojníkmi.



"Sled operácií v novej fáze (vojny) bude pokračovať, kým sa nedosiahne náš cieľ: bezpečný návrat obyvateľov severu do ich domovov," vyhlásil Galant po schôdzke.



Generálporučík Halevi v reakcii na Ákilovu smrť avizoval, že izraelská armáda "zlikviduje každého, kto ohrozuje izraelských civilistov".



Objasnil ďalej, že velitelia Hizballáhu, ktorých v piatok izraelská armáda eliminovala, už roky plánovali "7. október na severnej hranici" – ide o narážku na vlaňajší útok palestínskych kománd na juh Izraela, pri ktorom terorizovali a vraždili miestne civilné obyvateľstvo a ktorým sa začala vojna v Pásme Gazy.



"Dostali sme ich a dostaneme sa ku každému, kto ohrozuje bezpečnosť občanov Izraelského štátu," avizoval Halevi.



Palestínske militantné hnutie Hamas, ktorého vpád na juh Izraela pred takmer rokom viedol k rozpútaniu vojny v Pásme Gazy, v piatok podvečer odsúdilo "eskaláciu sionistickej agresie" v podobe atentátu na Ákila.



Hovorca izraelskej armády Daniel Hagari v piatok na brífingu o operácii v Libanone priblížil, že stíhačky izraelského letectva na základe informácií tajných služieb podnikli cielený útok v oblasti Bejrútu, pričom zlikvidovali Ibráhíma Ákila, veliteľa jednotky Radwán" spolu s ďalšími "vysokopostavenými členmi operačnej siete a velenia" jednotky Radwán. Obeťami útoku je údajne približne desať ďalších predstaviteľov hnutia.