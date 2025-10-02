< sekcia Zahraničie
Hamas odsúdil zastavenie flotily do Pásma Gazy
Autor TASR
Gaza/Madrid/Brazília 2. októbra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v stredu večer označilo zastavenie flotily aktivistov smerujúcej do Pásma Gazy za „zločin pirátstva a námorného terorizmu proti civilistom“ a vyzvalo „všetkých obhajcov slobody na svete“, aby tento krok odsúdili. Rozhodnutie Izraela kritizuje aj Brazília a Španielsko. TASR o tom informuje podľa portálu Times of Israel a agentúry AFP.
Zastavenie flotily „v medzinárodných vodách, ako aj zatknutie aktivistov a novinárov“ na palube lodí je podľa Hamasu “zákerným aktom agresie“.
Propalestínski aktivisti sa usilujú dopraviť humanitárnu pomoc pre obyvateľov v palestínskom Pásme Gazy a prelomiť izraelskú blokádu pobrežnej enklávy trvajúcu od roku 2007. Členkou posádky jednej z lodí je aj švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová. Flotila Global Sumud vyplávala začiatkom tohto mesiaca z Barcelony a tvorí ju 45 lodí.
Izraelské sily v noci na štvrtok viacero plavidiel zastavili v medzinárodných vodách. Propalestínskych aktivistov zadržali a izraelské ministerstvo zahraničných vecí informovalo, že ich deportuje do Európy.
Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares si v reakcii na tento krok predvolal izraelského chargé d'affaires. Pre verejnoprávnu televíziu TVE ozrejmil, že na palubách lodí sa nachádzalo 65 španielskych občanov.
Brazília vo štvrtok dopoludnia „odsúdila vojenskú akciu izraelskej vlády“ a zdôraznila, že za bezpečnosť zadržaných osôb teraz zodpovedá Izrael. V rámci flotily sa plavilo celkovo 15 občanov Brazílie vrátane Luizianne Linsovej, ktorá je poslankyňou v dolnej komore brazílskeho Národného kongresu.
