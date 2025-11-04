Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hamas ohlásil odovzdanie tela ďalšieho mŕtveho rukojemníka z Gazy

Na snímke telá neidentifikovaných Palestínčanov, ktoré vrátil Izrael do Pásma Gazy, prinášajú do Násirovej nemocnice v meste Chán Júnis v Pásme Gazy v pondelok 3. novembra 2025. Izrael v rámci dohody o prímerí s palestínskym militantným hnutím Hamas v pondelok vrátil do Pásma Gazy 45 tiel Palestínčanov, potvrdili zdravotnícki predstavitelia na tomto palestínskom území. K vráteniu tak došlo deň po tom, čo Hamas v nedeľu odovzdal ostatky ďalších troch rukojemníkov. Izraelské úrady v pondelok potvrdili, že ostatky patrili izraelským vojakom zabitým 7. októbra 2023 počas vpádu palestínskych kománd na juh Izraela. Foto: TASR/AP

Z 28 tiel zosnulých rukojemníkov, ktorých sa Hamas v rámci dohody zaviazal odovzdať Izraelu, doteraz vrátil 20. Z nich 18 bolo Izraelčanov, jeden z Thajska a jeden z Nepálu.

Gaza 4. novembra (TASR) - Ozbrojené krídlo Hamasu oznámilo, že v utorok odovzdá pozostatky ďalšieho rukojemníka, ako to vyžaduje dohoda o prímerí s Izraelom v Gaze sprostredkovaná USA. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Brigády Izzadína al-Kassáma „odovzdajú telo jedného z väzňov okupácie, ktoré bolo nájdené v štvrti Šudžajja východne od mesta Gaza o 20.00 h gazského času (19.00 h SEČ),“ uviedla skupina na svojom telegramovom kanáli.

