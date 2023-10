Hamas ohlásil, že rukojemníkov vymení za väznených Palestínčanov

Gaza 28. októbra (TASR) - Ozbrojené krídlo Hamasu v sobotu vyhlásilo, že je pripravené prepustiť rukojemníkov, ktorých unieslo počas útoku zo 7. októbra, ak Izrael prepustí všetkých väznených Palestínčanov. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



"Cenou za veľký počet rukojemníkov nepriateľa v našich rukách je vyprázdnenie (izraelských) väzníc od všetkých palestínskych väzňov," uviedol Abú Ubajdá, hovorca brigád Izaddína Kasáma (ozbrojeného krídla Hamasu). Dodal, že Hamas je pripravený na to, ak by sa Izrael rozhodol v tomto smere konať nárazovo, ale aj na prípad, že by konal postupne.



Militanti z Hamasu zadržiavajú v pásme Gazy podľa vyjadrení izraelskej armády približne 229 rukojemníkov. Brigády Izaddína Kasáma však vo štvrtok oznámili, že pri izraelských útokoch v pásme Gazy už prišlo o život aj takmer 50 izraelských rukojemníkov. Agentúra AFP podotýka, že tento údaj nedokáže bezprostredne overiť.



Izrael sa chystá na pozemnú inváziu v pásme Gazy už od predmetného 7. októbra, keď militanti z Hamasu vtrhli na jeho územie, kde zajali rukojemníkov a zabili vyše 1 400 ľudí, prevažne civilistov. Podľa ministerstva zdravotníctva v pásme Gaze, ktoré je pod kontrolou Hamasu, bolo pri odvetných izraelských útokoch na túto palestínsku enklávu zabitých už vyše 7700 ľudí vrátane približne 3500 detí.