< sekcia Zahraničie
Hamas ostro odsúdil návštevu izraelského ministra na Chrámovej hore
V areáli na Chrámovej hore v Jeruzaleme sa nachádza mešita al-Aksá, ktorá je tretím najsvätejším miestom islamu.
Autor TASR
Jeruzalem 8. októbra (TASR) - Palestínska militantná skupina Hamas odsúdila návštevu izraelského ultrapravicového ministra národnej bezpečnosti Itamara Ben Gvira na Chrámovej hore v Jeruzaleme, kde sa nachádza aj posvätné miesto moslimov - mešita al-Aksá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Minister tam prišiel v stredu ráno v sprievode dvoch poslancov svojej strany Židovská sila (Ocma jehudit), aby sa v deň židovského sviatku Sukot modlil za „víťazstvo vo vojne, zničenie Hamasu a návrat rukojemníkov“ zavlečených palestínskymi komandami do Pásma Gazy po útoku Hamasu na juh Izraela zo 7. októbra 2023.
Palestínski militanti vo svojom vyhlásení uviedli, že „táto úmyselná provokácia...odráža fašistickú mentalitu vládnucej (izraelskej) vlády, ktorá zámerne porušuje posvätnosť al-Aksá a uráža city moslimov na celom svete“.
V areáli na Chrámovej hore v Jeruzaleme sa nachádza mešita al-Aksá, ktorá je tretím najsvätejším miestom islamu. Zároveň je však aj najposvätnejším miestom judaizmu, kde údajne stál prvý a druhý židovský chrám.
Chrámová hora je tak posvätná rovnako pre židov aj pre moslimov a každá návšteva izraelského politika, najmä krajne pravicového, môže byť moslimami vnímaná ako provokácia. Židia môžu navštíviť Chrámovú horu, ale verejná modlitba je zakázaná. Väčšina modlitieb sa vykonáva pri Západnom múre (Múre nárekov), ktorý je legálnym a zároveň najbezpečnejším miestom pre modlenie sa židov.
Ben Gvirova návšteva na Chrámovej hore sa uskutočnila v čase, keď v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch pokračujú nepriame rokovania medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas. Tieto diskusie sa začali 6. októbra, sprostredkovali ich Spojené štáty, Katar a Egypt a ich cieľom je dosiahnuť mier vo vojne vyvolanej útokom Hamasu na juh Izraela.
Minister tam prišiel v stredu ráno v sprievode dvoch poslancov svojej strany Židovská sila (Ocma jehudit), aby sa v deň židovského sviatku Sukot modlil za „víťazstvo vo vojne, zničenie Hamasu a návrat rukojemníkov“ zavlečených palestínskymi komandami do Pásma Gazy po útoku Hamasu na juh Izraela zo 7. októbra 2023.
Palestínski militanti vo svojom vyhlásení uviedli, že „táto úmyselná provokácia...odráža fašistickú mentalitu vládnucej (izraelskej) vlády, ktorá zámerne porušuje posvätnosť al-Aksá a uráža city moslimov na celom svete“.
V areáli na Chrámovej hore v Jeruzaleme sa nachádza mešita al-Aksá, ktorá je tretím najsvätejším miestom islamu. Zároveň je však aj najposvätnejším miestom judaizmu, kde údajne stál prvý a druhý židovský chrám.
Chrámová hora je tak posvätná rovnako pre židov aj pre moslimov a každá návšteva izraelského politika, najmä krajne pravicového, môže byť moslimami vnímaná ako provokácia. Židia môžu navštíviť Chrámovú horu, ale verejná modlitba je zakázaná. Väčšina modlitieb sa vykonáva pri Západnom múre (Múre nárekov), ktorý je legálnym a zároveň najbezpečnejším miestom pre modlenie sa židov.
Ben Gvirova návšteva na Chrámovej hore sa uskutočnila v čase, keď v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch pokračujú nepriame rokovania medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas. Tieto diskusie sa začali 6. októbra, sprostredkovali ich Spojené štáty, Katar a Egypt a ich cieľom je dosiahnuť mier vo vojne vyvolanej útokom Hamasu na juh Izraela.